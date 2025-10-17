Carlos III hará una visita de Estado al Vaticano y será el primer monarca británico en rezar junto a un Papa en 500 años

La visita de Estado al Vaticano se reprogramó después de que la anterior fuera aplazada por la mala salud del Papa Francisco, predecesor de León.

Los reyes británicos mantuvieron una reunión privada con el Papa Francisco en abril, con motivo del 20º aniversario de bodas de la pareja real, en uno de los últimos encuentros del difunto Papa con visitantes de alto perfil antes de su fallecimiento el pasado 21 de abril.

La visita de Estado, que tendrá lugar los días 22 y 23 de octubre, incluirá una serie de reuniones y servicios que destacarán las cordiales relaciones entre la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia católica.

Carlos y Camila se reunirán con el Papa y altos funcionarios del Vaticano, y se celebrará un servicio ecuménico especial, que unirá las tradiciones católica y anglicana, en el que el Rey y el Papa rezarán juntos.

El servicio en la Capilla Sixtina se centrará en la protección de la naturaleza, en reconocimiento al entusiasta apoyo del Rey a las causas medioambientales.

Su propósito será mostrar la armonía entre ambas confesiones religiosas, con el Coro de la Capilla Sixtina cantando junto al Coro de la Capilla de San Jorge y el Coro de la Capilla Real de Su Majestad.

La capilla del siglo XV, ricamente decorada, es el escenario del cónclave de cardenales que elige al Papa.

Ya se han celebrado reuniones entre monarcas y pontífices, incluídas las de la difunta reina Isabel II.

Pero, según el Palacio de Buckingham y la Iglesia de Inglaterra, no se ha producido un momento similar, con un monarca británico y un Papa rezando juntos en un servicio religioso compartido, desde la separación de Enrique VIII de Roma en el siglo XVI.

Fuentes reales han destacado la importancia histórica de esta ocasión, ya que el rey tiene un largo compromiso con la construcción de puentes entre las religiones.