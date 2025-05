Cardenales abordan los abusos sexuales y las finanzas en la octava Congregación General previa al cónclave

Más de 180 cardenales abordaron este viernes los abusos sexuales y las finanzas, entre otros temas, en la octava Congregación General que se celebró este viernes en el Vaticano, como preparación al cónclave de este miércoles 7 de mayo.

Al encuentro, que comenzó a las 09:00 horas y termino a las 1:30, asistiron algo más de 180 cardenales, de los que más de 120 son electores, informó Vatican News.

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, explicó que se realizaron 25 intervenciones, en las que se han abordaron algunos de los desafíos más cruciales para la Iglesia contemporánea, en un clima de "reflexión fraterna y colegiada".

En esta misma línea, varios cardenales destacaron el deber del testimonio cristiano y advirtieron del riesgo que suponen los escándalos sexuales y financieros, que "comprometen la credibilidad de la misión eclesial".

Además, recordaron el pasaje evangélico "Por cómo os amáis, os reconocerán", como llamado "a la unidad visible y al amor fraterno como signo de autenticidad".

Igualmente, reiteraron la centralidad de la evangelización, entendida no solo como "tarea permanente" de la Iglesia, sino también como un "eje característico" del pontificado del Papa Francisco. También subrayaron la necesidad de anunciar el Evangelio con "renovado vigor", especialmente entre los jóvenes, y de hacerlo desde todos los niveles eclesiales: desde las parroquias locales hasta las estructuras de la Curia.

Respecto a las Iglesias de Oriente, los cardenales reconocieron la "fuerza" de su testimonio en contextos de persecución y conflicto. En cuanto a la liturgia, como "motor de la misión de la Iglesia", destacaron el papel central de la Eucaristía en clave misionera.

Asimismo, en el encuentro también abordaron cuestiones relacionadas con el Derecho Canónico, la necesidad de fortalecer la sinodalidad y la colegialidad episcopal, y los desafíos del secularismo. Según Bruni, también se ha producido una "importante reflexión" sobre la continuidad hermenéutica entre los pontificados de san Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, subrayando la "fidelidad dinámica" al depósito de la fe en contextos culturales cambiantes.

Finalmente, en respuesta a la pregunta de un periodista, Bruni negó un supuesto incidente de salud que involucraba al cardenal Parolin. "No, esto no sucedió. No es cierto", aseguró, para añadir que "en absoluto" médicos o enfermeras han intervenido.

(Imagen referencial: Vatican Media)

PURANOTICIA