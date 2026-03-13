Capturan en Bolivia al uruguayo Sebastián Marset, uno de los narcos más buscados del mundo y lo extraditan a EE.UU.

Esta vez no hubo escape milagroso para Sebastián Marset . El líder del llamado Primer Cartel Uruguayo, uno de los narcos más buscados del mundo y requerido en varios países, fue capturado este viernes en Bolivia e inmediatamente extraditado a Estados Unidos .

El sujeto de 34 años está acusado de narcotráfico en Paraguay y Bolivia, y de lavado de dinero en EE.UU . La agencia antidrogas de dicho país, DEA, ofrecía pagar hasta US$2 millones por colaboración para detenerlo.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, dijo en conferencia de prensa que la investigación comenzó "hace varias semanas" y que este viernes, a las 03:00 horas, comenzó un operativo policial en dos inmuebles, uno donde estaba Marset y otro donde estaba su grupo de seguridad , que también funcionaba como comando de operaciones.

Primero ingresaron al edificio donde estaba el equipo de seguridad y los "neutralizaron" , informó Oviedo. Luego entraron a la casa de Marset, ubicada "a 8 minutos" del búnker de su escolta , añadió.

El funcionario destacó que no hubo ningún muerto ni herido y que, una vez capturado, a Marset lo trataron "de manera respetuosa". "No se ha recurrido a ninguna violencia, ni física ni psicológica, sobre él" , señaló.

Las autoridades le tomaron las huellas digitales y el narcotraficante permaneció en silencio , según el ministro.

Horas más tarde, en la mañana boliviana, Marset fue extraditado a EE.UU. Oviedo aclaró que no hubo participación de la DEA en la captura y que la agencia estadounidense "se limitó a trasladar a Marset" al país norteamericano.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, calificó el operativo como un "hecho histórico" del que "pasará tiempo para entender la dimensión de lo que ha acontecido".

"La captura del señor Marset marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado, pero además reafirma la voluntad del gobierno de la lucha contra las mafias internacionales y nacionales", dijo el mandatario este viernes ante la prensa.

"Es el camino correcto para sacar a Bolivia adelante", añadió.

Según el diario uruguayo El País, "el narcotraficante no posee causas abiertas en Uruguay, lo que descarta cualquier pedido de extradición por parte de la justicia local".

Su detención llega casi tres años después de que escapara junto a su familia de un operativo en Bolivia que involucró a más de 2.250 efectivos policiales, más de 144 motorizados y seis allanamientos, según se informó entonces.

Lo increíble de aquel operativo es que su paradero se conoció gracias a la pasión de Marset por el fútbol.