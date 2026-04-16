Candidato presidencial peruano ofrece recompensa a quienes entreguen pruebas de supuesto "fraude" electoral

El candidato a la Presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, desplazado al tercer lugar, ofreció 20.000 soles (poco menos de 5.000 dólares) de "recompensa" a los trabajadores y funcionarios de los organismos electorales por "información veraz" acerca del supuesto fraude que viene denunciando desde días previos a las elecciones.

"El Perú merece elecciones transparentes", declaró el abanderado del partido ultraconservador Renovación Popular. Sus reclamos por un presunto engaño electoral se intensificaron justo cuando el conteo oficial, que ya alcanza el 92% de las actas escrutadas, mostró un alza del candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien logró sobrepasarlo temporalmente.

El incentivo económico propuesto por López Aliaga apunta específicamente al personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y de firmas externas asociadas al proceso. El requisito para cobrar esta "recompensa" es aportar "información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje".

Mediante un escueto mensaje difundido a través de sus redes sociales, el político instó a los trabajadores a colaborar señalando: "El Perú necesita la verdad. Este es el momento de actuar". En la misma publicación, garantizó "confidencialidad absoluta" para quienes se atrevan a entregar los antecedentes solicitados.

Previamente, el candidato había solicitado dejar sin efecto las elecciones y demandó la salida de Piero Corvetto, máximo directivo de la ONPE. Lo anterior, fundamentado en las fallas registradas en el proceso del domingo, las cuales obligaron a extender las votaciones por un día adicional a raíz de inconvenientes en diversos locales de sufragio.

Según los cálculos del exalcalde de Lima (quien ocupó el cargo entre 2023 y 2025), dichas complicaciones se tradujeron en una merma de medio millón de sufragios en su contra. Sin embargo, diversas delegaciones de observadores internacionales que monitorearon los comicios resaltaron la neutralidad y transparencia de la elección, más allá de la desconfianza de la ciudadanía y de ciertas dificultades técnicas.

En medio de sus quejas, el líder conservador hizo un llamado a sus simpatizantes para desconocer el escrutinio oficial. Esta acción derivó en que, durante las últimas horas, un colectivo de abogados interpusiera una denuncia penal en su contra, exigiendo además su detención inmediata.

Actualmente, con el 92% de las mesas ya procesadas, existe una brecha inferior a los 10.000 votos entre López Aliaga y el izquierdista Roberto Sánchez. Quien resulte vencedor de esta estrecha disputa obtendrá el pase para enfrentar a Keiko Fujimori, timonel de Fuerza Popular, en la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 7 de junio.

(Imagen: Descosur)

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