Candidato de Trump, Nasry Asfura, obtiene una mínima ventaja en la carrera presidencial de Honduras

El candidato ultraderechista Nasry Asfura -favorito del mandatario estadounidense Donald Trump- se mantiene por delante en la carrera a la Presidencia de Honduras, aunque a menos de cuatro décimas de su principal rival, el conservador Salvador Nasralla.

Con el 98,76 por ciento de los votos escrutados, Asfura encabeza el recuento con el 40,53%, superando así a Nasralla (39,16%) por 43.766 papeletas. Les sigue muy por detrás la candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, con el 19,32 por ciento de apoyos.

Nasralla, por su parte, ha denunciado el "robo" de las elecciones. "Esto es un fraude. Están manipulando el sistema, el Partido Nacional (PN, de Asfura) sacó a nivel nacional un 20 por ciento de votos reales menos que el Partido Liberal (PL). Esto es un robo. Nuestra gente que está trabajando en contingencias en este momento se siente impotente", ha declarado en su cuenta de la red social X.

El aspirante del Partido Liberal ha denunciado en la misma publicación que el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha "caído" dos veces a lo largo de la jornada, la última de ellas a las 19.20 horas (hora local) cuando estaban "entrando de nuevo" las actas de los departamentos de Cortés y Atlántida.

En este sentido, ha acusado a la "corrupta compañía ASD" de desconectar el sistema cuando él encabeza el recuento para posteriormente volverlo a "ajustar para que en Cortés, Atlántida y Yoro, los votos que vienen para el Partido Liberal pasen al Partido nacional y viceversa".

"Hoy estoy en un partido que tiene un ejército de personas que no permitirán el fraude", ha agregado después de asegurar que "falta mucha tela por cortar para que aceptemos los resultados".

"Exijo conteo voto por voto solo en actas ya sumadas de los lugares que marcan un patrón de fraude donde no se usó el biométrico y escribieron las actas a su antojo, por ejemplo en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Copán y Santa Bárbara", ha señalado, al tiempo que ha recordado que también está pendiente el escrutinio "especial", del que dependen otros 505.000 votos.

La denuncia de Nasralla llega después de que el CNE, que ha interrumpido el cómputo de papeletas varias veces en los últimos tres días, haya reanudado la divulgación de datos a la que solo tienen acceso medios de comunicación y partidos políticos.

