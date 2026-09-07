Canciller de Alemania manifiesta su "conmoción" tras triunfo de la ultraderecha en Sajonia-Anhalt

El canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció este lunes su “conmoción” ante la victoria de la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt. Aunque aseguró que acepta el resultado de las urnas, enfatizó que las instituciones del país se mantienen estables y que los valores constitucionales alemanes “no se negociarán”.

"Todos estamos profundamente conmocionados. No nos lo esperábamos de esta forma. Por supuesto, tenemos que aceptarlo", ha afirmado el también líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en una rueda de prensa, tras la arrolladora victoria electoral de AfD en este estado del este de Alemania, que deja a la formación de extrema derecha cerca de gobernar por primera vez desde 1945.

Merz sostuvo que aceptar los resultados electorales constituye la “esencia misma de la democracia”, aunque advirtió que existen principios que no están sujetos a votación, entre ellos las normas de convivencia y los valores establecidos en la Constitución alemana.

Aunque ha recalcado que aceptar los resultados es la "esencia misma de la democracia", Merz ha recalcado que hay cosas que no se someten a votación como son "las normas de la convivencia y los valores de la Constitución" germana. De este modo ha recalcado que estos valores "no están sujetos a negociación por parte del Estado".

En ese contexto, el canciller aseguró que el Gobierno federal garantizará el respeto de la Constitución, en un mensaje dirigido tanto a la ciudadanía alemana como a sus socios europeos, ante la preocupación generada por el avance electoral de la ultraderecha.

"En nuestro país, el poder se otorga, no se arrebata, y la minoría no es enemiga de la mayoría", ha declarado, para señalar que el Ejecutivo federal velará por el cumplimiento de la Constitución alemana, en un mensaje destinado no solo a la población alemana sino a los socios europeos, tras la alarma generada por el triunfo electoral de la ultraderecha.

"Sabemos que Alemania tiene una responsabilidad especial debido a su historia. Mantendremos siempre nuestro orden político y nuestro firme arraigo en Europa", ha agregado.

DESPLOME DE LA CDU

El canciller también abrió la puerta a la autocrítica tras la debacle electoral de la CDU en Sajonia-Anhalt, reconociendo que su figura estuvo muy presente durante la campaña y que algunas de las reformas impulsadas por su Gobierno no fueron comunicadas adecuadamente a la población.

El canciller alemán se ha abierto a la autocrítica, en medio de la debacle electoral de la CDU en el estado de tras reconocer que su figura ha sido "tema recurrente en la campaña electoral" y aunque ha defendido las reformas emprendidas por su gabinete ha reconocido que en ocasiones no se han comunicado bien a la población.

"Sabemos que las reformas han sido un tema recurrente en esta campaña electoral, y lo seguirán siendo. Necesitamos reformas fundamentales en Alemania", has recalcado para incidir en que ahora toca "no solo justificarlas de forma racional, sino también transmitirlas de manera emocional". "Es ahora una tarea común a la que yo también me sumo", ha apuntado.

El resultado electoral supuso un fuerte retroceso para la CDU, que obtuvo apenas un 17,2% de los votos, menos de la mitad del 37,1% conseguido en 2021, cuando se impuso en el territorio.

REACCIÓN DE BRUSELAS

La Comisión Europea optó, por su parte, por no pronunciarse sobre el resultado electoral ni sobre sus posibles consecuencias para el conjunto de la Unión Europea.

"Nunca comentamos elecciones nacionales o regionales y no lo haremos hoy", ha zanjado la portavoz del Ejecutivo de Ursula von der Leyen, Paula Pinho, al ser preguntada por ello en una rueda de prensa en Bruselas.

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