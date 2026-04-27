Canciller de Alemania afirma que Estados Unidos "está siendo humillado" por los dirigentes del Estado iraní

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, criticó la estrategia de Estados Unidos en su guerra con Irán, pues dijo que no ve qué salida tiene Washington para solucionar el conflicto y que está "siendo humillado por los líderes iraníes" en las negociaciones.

Merza hizo estas afirmaciones este lunes en un encuentro con estudiantes en la ciudad de Marsberg, donde dijo que los iraníes están "obviamente negociando con mucha habilidad" y son "claramente más fuertes de lo que se pensaba".

"Es evidente que los estadounidenses no tienen una estrategia, y el problema con conflictos como este es siempre que no basta con la entrada, también hay que salir", afirmó el canciller en la charla.

"Lo vimos de manera muy dolorosa en Afganistán, durante 20 años. Lo vimos en Irak. Así que todo este asunto es, como dije, poco meditado, por decir lo menos. Por el momento, no veo qué salida estratégica están escogiendo los estadounidenses, especialmente porque los iraníes están negociando obviamente con mucha habilidad o, más bien, con mucha habilidad no negociando y dejando que los estadounidenses viajen a Islamabad solo para irse de nuevo sin ningún resultado", continuó.

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar a gran escala el 28 de febrero, lo que provocó una respuesta de Teherán contra territorio israelí y otros países de Medio Oriente. El conflicto escaló al cierre del estrecho de Ormuz, un paso vital para el comercio de petróleo del golfo Pérsico.

Aunque EE.UU. e Irán acordaron una tregua que inició el 8 de abril, los diálogos con mediación de Pakistán en Islamabad, que tienen como fin alcanzar un acuerdo final, se han estancado en las últimas semanas.

El conflicto ha golpeado a países que dependen directamente del petróleo del Golfo, pero también ha encarecido los energéticos a nivel global, incluyendo a Alemania y varios países de Europa.