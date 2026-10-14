Canciller argentino destaca buena relación con Chile y asegura que hay sectores que "están tratando de hacernos pelear"

El canciller argentino, Pablo Quirno, destacó la buena relación que mantiene su país con Chile, pese a las diferencias surgidas por el restablecimiento de la conexión marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.

En entrevista con el canal argentino A24, el jefe de la diplomacia del vecino país descartó anticipar eventuales medidas contra el buque Danstar, que zarparía en noviembre, y aseguró que la postura de ambos gobiernos apunta a impedir la colaboración con la explotación de recursos naturales en el archipiélago.

“No tenemos en este momento notificación oficial de un barco chileno yendo a Malvinas. Lo que sí es muy importante destacar es la relación con Chile, a pesar de que hay varios jugadores, algunos externos (...) ciertos sectores chilenos que están tratando de hacernos pelear", indicó.

Asegurando que "hay muchos otros actores que, evidentemente, la buena relación entre Argentina y Chile no les va, la quieren pudrir".

"Lo hemos dicho desde el primer momento. No vamos a estar ahí, tenemos una excelente relación con el Presidente Kast, una excelente, obviamente, relación con el Gobierno del Presidente Kast, en en mi caso, con su canciller", agregó.

Sobre posibles acciones que podría tomar el gobierno argentino en el caso específico del buque que viajará desde Punta Arenas, el canciller remarcó que "no hay que anticiparse".

"Está claro lo que hemos hablado con Chile, que tiene que ver con que esto no es ningún tipo de impedimento de comercio ni nada, porque esto es una cuestión en la que nosotros estamos discutiendo a nivel gobierno y charlando a nivel gobierno lo que es la intención de que toda ayuda logística que tenga que ver con la explotación de nuestros recursos naturales en Malvinas, Chile, siendo consecuente a lo que es su posición y la todo todo el continente, de alguna manera, también, no va a ser parte de ese juego", aseguró.

Recalcó, además, que "no tenemos intención de atacar" el navío en cuestión. "O sea, justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática".

"Acá lo que vamos a tener que, justamente, coordinar, es esta intención que tenemos de ambos gobiernos de que no haya colaboración directa o indirecta con respecto a la explotación del recurso natural" en el archipiélago controlado por Reino Unido, pero cuya soberanía es reclamada por Argentina.

El buque Danstar tiene previsto partir desde Punta Arenas rumbo a las islas Malvinas en noviembre, con el objetivo de restablecer el enlace marítimo comercial que operó hasta 2011. La iniciativa fue acordada entre la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC, por sus siglas en inglés) y la Municipalidad de Punta Arenas.

La futura conexión despertó reparos en Argentina. Fernando Morales, presidente de la Liga Naval de ese país, advirtió ante la Cámara de Diputados que la embarcación podría ser interceptada si las autoridades estiman que su paso por aguas argentinas no cumple con las condiciones de un tránsito inocente.

El uniformado trasandino citó el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que establece "claramente que cualquier amenaza o puesta en riesgo de la soberanía nacional puede ser considerada tránsito no inocente, con lo cual el buque puede ser detenido".

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