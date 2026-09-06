Canciller argentino aclara polémica y reafirma declaración conjunta Kast-Milei

El canciller argentino Pablo Quirno reafirmó "en cada uno de sus términos" la declaración conjunta de los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei en la que se ratificó la soberanía chilena en el estrecho de Magallanes.

De esa manera, Quirno aclaró sus dichos sobre que Argentina es "un país bicontinental, bioceánico", lo que generó nueva molestia entre parlamentarios chilenos por una nueva polémica en el ámbito de la soberanía en el estrecho.

En su cuenta de X, el canciller argentino recordó que "el último Jueves estuvimos en Chile junto al presidente Javier Milei y Karina Milei en un encuentro profundamente positivo con el presidente Kast y su canciller en el que reafirmamos la importancia estratégica de nuestra relación bilateral y la enorme oportunidad que esta nueva etapa abre para ambos países".

"Firmamos allí una declaración conjunta en la que dejamos asentado todo el potencial de cooperación entre nuestros países, y que expresa con exactitud nuestro horizonte en materia energética, minera, comercial, de conectividad y de seguridad. La reafirmo en cada uno de sus términos", añadió.

"Cuando hablé de la condición bicontinental y bioceánica de la Argentina me referí a lo que dije a continuación en esa misma entrevista: '...fortalecer nuestra presencia en el Atlántico Sur, que es el camino hacia la Antártida", agregó.

También dijo que "nuestra posición es clara: trabajar siempre de buena fe, honrar la palabra empeñada y cumplir plenamente los tratados y acuerdos vigentes. Es una política inequívoca del presidente Milei".

"El sur no es el final del mapa: es desde donde Argentina y Chile miramos el mundo. En la zona austral y en la Antártida compartimos intereses, responsabilidades y enormes oportunidades de cooperación", recalcó.

"Nada debe distraernos de lo esencial: todo lo que une a argentinos y chilenos y la oportunidad extraordinaria que tenemos por delante. Socios en el sur", cerró.

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