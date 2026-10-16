Cancelan la transmisión en vivo de la ejecución del primer militar que será fusilado en EE.UU. desde la II Guerra Mundial

El presidente estadounidense Donald Trump canceló los planes de transmitir en directo la ejecución por fusilamiento del expsiquiatra del ejército estadounidense, Nidal Hasan.

El mandatario había dicho previamente que aprobaba que se transmitiera la muerte del atacante.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance había puesto en duda que el evento en efecto fuera a ocurrir y afirmó que él personalmente no lo vería.

Ante la creciente ola de críticas por el plan de exhibir públicamente la ejecución, Trump aseguró el jueves que "muchas personas muy buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir" .

"Creo que transmitir la ejecución en directo para que todos la vieran podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo presenciara cómo EE.UU. trata a terroristas y escoria como Hasan", dijo Trump.

"Morirá, como estaba previsto, por fusilamiento, pero este suceso no será retransmitido en directo", añadió el presidente.

En 2009, Hasan asesinó a tiros a 13 soldados estadounidenses desarmados en una base militar de Texas, e hirió a otros 32. Su ejecución con pelotón de fusilamiento será la primera ejecución a un exmilitar en más de 60 años.

Trump dijo que los familiares de las víctimas podrán presenciar la ejecución en persona.