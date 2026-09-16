Reino Unido publica guía para hacer negocios en las islas Malvinas y Argentina expresa su "más enérgico rechazo"

El Reino Unido publicó una guía destinada a empresas interesadas en hacer negocios en las islas Falkland, una medida que provocó el rechazo del Gobierno de Argentina, que acusó a Londres de promover "actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas" en el archipiélago y sus espacios marítimos circundantes.

"La Cancillería argentina manifiesta su más enérgico rechazo a la reciente publicación de la guía británica 'Haciendo negocios con las islas Malvinas', mediante la cual el Reino Unido pretende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.

La nota agrega que "la República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido".

Asimismo, la Cancillería argentina anunció que, ante "los continuos anuncios de las licenciatarias ilegítimas Rockhopper Exploration Plc (de origen británico) y Navitas Petroleum Lp (de origen israelí) sobre el proyecto 'Sea Lion'" en aguas cercanas al archipiélago, el Gobierno de Javier Milei "profundiza un plan de acción integral para defender la soberanía argentina y resguardar los recursos naturales de todos los argentinos".

LONDRES DEFIENDE SU SOBERANÍA

La guía publicada señala que "el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las islas Falkland y acoge con satisfacción el interés y la participación continuos del sector privado en las islas".

El documento también sostiene que Londres "respalda plenamente el derecho de los habitantes de las islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico" y como "parte integral de su derecho a la libre determinación".

En ese sentido, el Gobierno laborista subraya que "las islas Falkland son un territorio británico de ultramar" y que "no alberga dudas sobre la soberanía del Reino Unido" sobre el archipiélago y las zonas marítimas circundantes. "No debatiremos sobre la soberanía a menos que los habitantes de las islas así lo deseen", remarca.

En alusión a las medidas adoptadas por las autoridades argentinas, el Gobierno británico también recuerda que "las islas Falkland han sido administradas de manera pacífica y eficaz por Reino Unido desde 1833, salvo por una breve interrupción en 1982", en referencia a la guerra entre ambos países durante la dictadura militar argentina encabezada en ese momento por Leopoldo Galtieri y el Gobierno británico de Margaret Thatcher.

A día de hoy, agrega la guía, "Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las islas Falkland. La legislación interna argentina no se aplica dentro de las islas Falkland".

En este sentido, Reino Unido sostiene que "reconoce las oportunidades y los beneficios potenciales que la actividad comercial legítima puede generar tanto para los habitantes de las islas Falkland como para las empresas participantes" y señala que las autoridades del archipiélago son las "responsables de regular toda actividad económica" dentro de las islas.

"Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas Falkland ni a aplicar su legislación interna en ellas, ni tampoco respecto a empresas o particulares que realicen actividades comerciales en las islas o relacionadas con ellas", defendió el Gobierno de Andy Burnham.

El Ejecutivo británico agregó que Buenos Aires ya ha adoptado medidas similares en el pasado y sostuvo que estas "no han impedido que los habitantes de las islas Falkland desarrollen una economía próspera".

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