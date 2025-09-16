Buscan la pena de muerte para Tyler Robinson por el asesinato de Charlie Kirk

La Fiscalía del condado de Utah anunció este martes su decisión de solicitar la pena de muerte para Tyler Robinson, de 22 años, principal sospechoso del asesinato del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk. La petición se presenta tras la acusación formal por varios cargos graves, incluido asesinato agravado.

El fiscal Jeff Gray explicó que Robinson enfrenta también dos cargos de obstrucción a la justicia, delito grave por disparo de arma de fuego, dos cargos de manipulación de testigos y la comisión de un delito violento en presencia de un menor.

Gray calificó la muerte de Kirk como una "tragedia estadounidense" y una "ofensa contra el Estado", ya que ocurrió mientras la víctima ejercía "el libre intercambio de ideas y la búsqueda de la verdad".

Los cargos por manipulación de testigos se basan en que Robinson habría ordenado a su compañero de piso que eliminara mensajes de texto y guardara silencio. Adicionalmente, fue la madre del acusado quien lo identificó a las autoridades y les reveló que su hijo acusaba a Kirk de "propagar odio".

Robinson se encuentra detenido sin derecho a fianza y tuvo su primera comparecencia ante el tribunal en una audiencia virtual a las 17:00 horas (hora local). Hasta el momento, se desconoce si cuenta con representación legal.

