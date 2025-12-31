Bulgaria adoptará el euro desde el 1 de enero y será el vigésimo primer país en incorporarse al bloque de la moneda única

La zona euro pasará a contar desde el 1 de enero de 2026 con veintiún miembros después de que Bulgaria se incorpore oficialmente al bloque de la moneda única en la primera ampliación de la eurozona desde la entrada de Croacia en 2023 y en un contexto marcado por la crisis política en el país eslavo, donde las protestas ciudadanas contra los presupuestos de 2026, los primeros en euros, provocaron la dimisión del Gobierno a principios de diciembre.

La incorporación de Bulgaria a la zona euro fue autorizada formalmente por el Consejo de la Unión Europea el 8 de julio de 2025, fijando un tipo de conversión de 1,95583 levas por cada euro.

Si bien las aspiraciones de Sofia de formar parte de la eurozona fueron claras desde la entrada de Bulgaria a la Unión Europea el 1 de enero de 2007, los preparativos prácticos para la introducción del euro comenzaron a cobrar impulso en julio de 2015 y recibieron el espaldarazo definitivo en julio de 2020, cuando el país pasó a la 'sala de espera' del euro, con la incorporación de su moneda nacional al mecanismo de tipos de cambio (MTC II).

Según la hoja de ruta establecida para la adopción del euro, los precios de los bienes y servicios en el país ribereño del mar Negro se vienen indicando en euros y en levas desde el pasado 8 de agosto y seguirán presentándose en las dos monedas hasta el 8 de agosto de 2026, por lo que, a partir del 9 de agosto de 2026, los precios únicamente se fijarán en euros.

Asimismo, si bien se podrán cambiar levas búlgaras por euros por tiempo ilimitado, el pago en ambas monedas, conocido como el período de doble circulación, se aceptará solamente entre el 1 y el 31 de enero de 2026, cuando ambas monedas tendrán curso legal, para que, a partir del 1 de febrero de 2026, el euro pase a ser la moneda única de Bulgaria.

En cualquier caso, los billetes y monedas en levas podrán canjearse por tiempo indefinido y sin cargo alguno por parte del Banco Nacional de Bulgaria (BNB), mientras que, hasta el 31 de diciembre de 2026, también podrán cambiarse en bancos comerciales y algunas oficinas de correos en localidades más pequeñas.

Estas entidades y oficinas postales canjearán las levas sin coste alguno hasta el 30 de junio de 2026 y, desde entonces, podrán introducir una tasa por el servicio de cambio de billetes y monedas de levas a euros en efectivo, así como por el depósito y el correspondiente cambio de billetes y monedas a levas en una cuenta. A partir del 31 de diciembre de 2026, las entidades de crédito y Correos Búlgaros (EAD) podrán suspender el servicio de cambio de billetes y monedas de levas a euros en efectivo.

