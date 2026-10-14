Brote de ébola en la República Democrática del Congo supera los 9.100 casos y 4.400 muertos

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) ha superado los 9.100 casos y los 4.400 fallecidos, según confirmaron las autoridades sanitarias, en medio de la creciente preocupación por la propagación de la enfermedad en el país africano.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) indicó en su último boletín que se han registrado 9.144 contagios y 4.410 fallecidos a causa del brote, incluidos 79 casos y 29 muertes durante las últimas 24 horas. Estas cifras sitúan la tasa de letalidad en un 48,2%.

Asimismo, el organismo informó que actualmente hay 899 pacientes hospitalizados o en aislamiento, mientras que 2.418 personas han recibido el alta tras recuperarse de la enfermedad. Además, destacó que la tasa de seguimiento de los contactos se ubica en un 77,6%, indicador que ha mostrado una tendencia a la baja durante las últimas semanas.

El INSP recalcó que la provincia de Ituri continúa siendo el principal epicentro del brote, al concentrar el 73,6% del total de casos, aunque durante la última jornada reunió el 50,6% de los nuevos contagios. En total, siete provincias han registrado casos: Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo y Ubangi Sur.

El actual brote en la RDC ya es el más mortífero en la historia del país, al superar el registrado entre 2018 y 2020. Las proyecciones apuntan, además, a que podría superar las cifras de la epidemia que afectó a África occidental entre 2014 y 2016, la cual dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La respuesta de emergencia se ha visto obstaculizada por la violencia, debido a nuevos ataques que han provocado desplazamientos de población y dificultado el acceso de los equipos sanitarios a las zonas afectadas.

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