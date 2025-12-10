Brasil aprueba ley que reduciría la pena de cárcel para Jair Bolsonaro

La Cámara de Diputados de Brasil ha aprobado este miércoles un proyecto de ley que sustituye la amplia amnistía por la reducción de penas para condenados por el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023, incluido su predecesor, Jair Bolsonaro, quien podría ver reducido de casi siete años a poco más de dos años el tramo de condena que cumpliría en régimen cerrado.

La iniciativa, que aún requiere la aprobación por parte del Senado, ha recibido 291 apoyos y 148 votos en contra. El texto modifica partes de la Ley de Ejecución Penal y del Código Penal, si bien el diputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), impulsor del proyecto de ley, ha asegurado que éste "solo aborda el 8 de enero, no hay posibilidad de que beneficie a la delincuencia común".

La medida ha sido apoyada por el Partido Liberal de Bolsonaro -cuya pena de 27 años y tres meses incluye cerca de siete años en régimen cerrado que pasarían a dos años y cuatro meses- pese a haber insistido en un indulto total hacia el líder ultraderechista, mientras que ha cosechado la oposición del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

La votación ha tenido lugar de madrugada tras una agitada sesión que ha acabado con el desalojo a la fuerza del diputado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) Glauber Braga, quien se apostó en el asiento de la Presidencia de la Cámara de Diputados en protesta por la programación de un proceso que revocaría su mandato, además del de otros diputados. El motivo es un incidente en 2024 en el que empujó y pateó a un activista de derecha que lo perseguía en la sede parlamentaria.

Por otra parte, la defensa de Jair Bolsonaro ha solicitado al Tribunal Supremo su salida inmediata de prisión para que sea sometido a una intervención quirúrgica que requeriría su posterior prisión domiciliaria humanitaria, según ha alegado en un escrito recogido por 'Globo'.

"Según lo informado por el médico responsable del tratamiento, el expresidente necesita ser intervenido quirúrgicamente tanto para tratar el hipo, consecuencia de las cirugías ya registradas en este proceso, como por el agravamiento del diagnóstico de hernia inguinal unilateral, lo que también indica la necesidad de intervención quirúrgica", han defendido sus abogados, quienes apuntando a la necesidad de que Bolsonaro sea hospitalizado de manera "inmediata de cinco a siete días".

