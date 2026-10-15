Brasil aprueba histórica reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sin reducción salarial

El Senado de Brasil aprobó la reforma constitucional que pone fin al sistema de seis días de trabajo y uno de descanso, estableciendo una semana laboral de cinco días y dos de descanso, sin reducción salarial. La medida, que ya había recibido luz verde de la Cámara de Diputados en mayo, será promulgada la próxima semana, luego de ser aprobada sin modificaciones.

El texto fue aprobado con un respaldo de 75 votos a favor y uno en contra, correspondiente al senador Hamilton Mourao, de la formación de derecha Republicanos. La iniciativa superó las dos rondas de votación reglamentarias en un proceso acelerado.

La reforma reducirá la jornada laboral de las actuales 44 horas semanales a 42 horas en un plazo de 60 días desde su promulgación, para establecerla definitivamente en 40 horas semanales un año después.

La iniciativa constituye uno de los principales ejes de la campaña del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, a tan solo once días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La amplia mayoría alcanzada en el Senado fue posible después de que su rival en las urnas, el senador Flávio Bolsonaro, junto con los principales partidos de la oposición, decidiera respaldar el texto. Esto, bajo la consideración de que rechazar o dificultar la aprobación de una medida tan popular a pocos días de los comicios podría traducirse en un costo electoral para la candidatura conservadora.

REACCIONES DE CANDIDATOS

Pese a votar a favor de la iniciativa, Bolsonaro defendió la necesidad de buscar alternativas que permitan a los trabajadores negociar horarios más flexibles. "Voy a votar a favor del fin del 6x1, pero defendemos algo aún mejor", aseguró después de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra cumpliendo en arresto domiciliario su condena de más 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

El candidato del Partido Liberal (PL) explicó que su defensa de la libre negociación entre empleador y empleado busca garantizar que este último tenga la "libertad" de organizar su horario laboral.

Tras conocerse la aprobación de la reforma, el presidente Lula da Silva celebró la decisión del Senado. En un video difundido en redes sociales, el mandatario brasileño calificó el resultado como un triunfo histórico de la movilización popular.

"Luchamos, discutimos y presionamos para garantizar que el Congreso votara este año el fin de la 6x1", ha dicho, subrayando que el objetivo final era garantizar a los ciudadanos "más tiempo para descansar, acompañar a los hijos y estar con nuestros seres queridos".

En clave electoral, Lula ha asegurado que "un logro como este jamás será revocado porque no ha sido una conquista burocrática, ha sido una conquista que salió de la calle y de un deseo histórico de la clase trabajadora".

Finalmente, el presidente saliente felicitó expresamente a los ciudadanos que se movilizaron y a los senadores que respaldaron la propuesta, concluyendo que "el pueblo merece respeto" en lo que ha calificado como "un momento extraordinario para el pueblo brasileño".

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