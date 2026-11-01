Bolivia decreta emergencia nacional adelantada por el fenómeno de El Niño

El presidente Rodrigo Paz anunció la medida para enfrentar los duros golpes climáticos. Actualmente el país sufre sequías, pero se prepara para futuras inundaciones.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó emergencia nacional adelantada por el fenómeno climatológico de El Niño, y pidió la ayuda de la comunidad internacional. Al momento, el fenómeno está provocando sequías, pero se esperan inundaciones.
"A diferencia de otros años que esperábamos a que llegara el golpe del medio ambiente, hemos asumido un decisión, con la cooperación internacional y con los esfuerzos nacionales, para sumar los recursos económicos y humanos para tratar este fenómeno", ha dicho Paz en declaraciones recogidas por el diario boliviano 'El Deber'.
Así, el Gobierno boliviano pretende adelantarse a este fenómeno que "tendrá golpes muy duros" por las sequías e inundaciones y advierte que necesitará la "cooperación de todas las instituciones, gobernaciones, alcaldías y especialmente de cada boliviano".
El mandatario ha asegurado que pondrán su "mayor esfuerzo" para que esta sequía, que ya está golpeando a varias regiones del país, y las inundaciones posteriores sean del "menor impacto posible".
Paz ha informado de que por el momento, 63 comunidades "ya están sufriendo" y se han declarado en sequía, mientras que otras se están preparando para posibles inundaciones.
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