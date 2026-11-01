Bolivia decreta emergencia nacional adelantada por el fenómeno de El Niño

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó emergencia nacional adelantada por el fenómeno climatológico de El Niño, y pidió la ayuda de la comunidad internacional. Al momento, el fenómeno está provocando sequías, pero se esperan inundaciones.

"A diferencia de otros años que esperábamos a que llegara el golpe del medio ambiente, hemos asumido un decisión, con la cooperación internacional y con los esfuerzos nacionales, para sumar los recursos económicos y humanos para tratar este fenómeno", ha dicho Paz en declaraciones recogidas por el diario boliviano 'El Deber'.

Así, el Gobierno boliviano pretende adelantarse a este fenómeno que "tendrá golpes muy duros" por las sequías e inundaciones y advierte que necesitará la "cooperación de todas las instituciones, gobernaciones, alcaldías y especialmente de cada boliviano".

El mandatario ha asegurado que pondrán su "mayor esfuerzo" para que esta sequía, que ya está golpeando a varias regiones del país, y las inundaciones posteriores sean del "menor impacto posible".

Paz ha informado de que por el momento, 63 comunidades "ya están sufriendo" y se han declarado en sequía, mientras que otras se están preparando para posibles inundaciones.

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