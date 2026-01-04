Bogotá refuerza seguridad y atención humanitaria en la frontera con Venezuela

El Gobierno de Colombia anunció este domingo la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, con el objetivo de coordinar la seguridad y la atención humanitaria en la frontera con Venezuela, tras la incursión militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

La decisión fue informada por la Presidencia de Colombia a través de una publicación en la red social X, donde se indicó que el PMU permitirá articular acciones inmediatas frente a un escenario regional marcado por la inestabilidad y el eventual aumento de flujos migratorios y riesgos de seguridad en la zona limítrofe.

Previamente, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, había confirmado la activación del PMU junto al plan de frontera, con el fin de brindar apoyo humanitario a la población migrante y responder de manera oportuna a cualquier contingencia derivada de la crisis venezolana.

En paralelo, el titular de Defensa anunció la declaración de alerta para todas las capacidades de la Fuerza Pública, con el propósito de anticipar y neutralizar posibles acciones terroristas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) u otros grupos armados organizados ilegales que operan en la frontera colombo-venezolana.

La medida se adopta en un contexto de creciente tensión política, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera públicamente a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, instándolo a “cuidarse el trasero”. Trump acusó además a Colombia de albergar laboratorios y fábricas de cocaína destinadas al mercado estadounidense, declaraciones que elevan aún más la preocupación por la estabilidad y seguridad regional.

