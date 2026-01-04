Bloque opositor venezolano reclama restitución del mandato de Edmundo González

La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió que el proceso de transición política en Venezuela sea encabezado por Edmundo González Urrutia, candidato presidencial en las elecciones de 2024, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

En un comunicado público, la PUD sostuvo que el actual escenario debe abrir paso a “una transición democrática, pacífica y ordenada”, que respete la voluntad expresada por millones de venezolanos el 28 de julio de 2024, cuando —según la oposición— el país eligió soberanamente a González como presidente. “Ese mandato popular debe ser reconocido como la base legítima del nuevo proceso político”, indicaron.

La coalición subrayó que la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas es un elemento indispensable para avanzar hacia una solución al conflicto. Asimismo, enfatizó que cualquier transición debe estar acompañada de garantías plenas de derechos humanos, el respeto a las libertades fundamentales y el retorno del Estado de Derecho.

En la declaración, la PUD también valoró el compromiso de la ciudadanía que se ha mantenido firme en la defensa de la democracia, destacando las manifestaciones pacíficas y el esfuerzo por construir “una Venezuela basada en la dignidad, el respeto y la convivencia”, pese al complejo escenario político y social.

Finalmente, la oposición llamó a iniciar un proceso de reconciliación nacional, que permita fortalecer las instituciones, restablecer la soberanía popular y garantizar una convivencia democrática duradera. Esta postura coincide con la línea sostenida por María Corina Machado, quien ha instado a las Fuerzas Armadas a reconocer a González como presidente electo, en medio de un debate internacional que sigue generando reacciones contrapuestas.

PURANOTICIA