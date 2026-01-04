Bloque latinoamericano y España rechazan intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Una contundente señal diplomática emitieron este fin de semana seis países de América Latina y España, quienes manifestaron su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, acción que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

A través de un comunicado conjunto, las cancillerías de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España expresaron su “profunda preocupación y rechazo” frente a las operaciones ejecutadas por Washington, subrayando que estas contravienen principios fundamentales del derecho internacional.

En el texto, los gobiernos firmantes advirtieron que el uso y la amenaza de la fuerza vulneran de forma directa el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, alertando además que se trata de un precedente extremadamente peligroso para la paz y la seguridad regional.

Asimismo, las cancillerías remarcaron que este tipo de intervenciones ponen en riesgo directo a la población civil, llamando a encauzar la crisis venezolana exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y un proceso político inclusivo liderado por los propios venezolanos.

Finalmente, el comunicado manifestó su preocupación ante cualquier intento de control, administración o apropiación externa de recursos o del territorio venezolano, luego de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Los países firmantes recalcaron que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una “zona de paz” y exhortaron a Naciones Unidas y a los organismos multilaterales a contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la estabilidad regional.

