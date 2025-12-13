Bielorrusia libera al Nobel de la Paz Bialiatski en medio de acuerdo con EE.UU.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, otorgó un indulto a 123 presos políticos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski, fundador del Centro de derechos humanos Viasna. La liberación fue confirmada por la ONG en su página web e incluyó también a figuras como el exvicepresidente de la Federación Internacional para los Derechos Humanos, Valiantsin Stefanovich, y la activista y música Maria Kalesnikava, reconocida por su participación en las protestas de 2020.

La decisión se da en el marco del levantamiento de sanciones de Estados Unidos sobre la exportación bielorrusa de mineral de potasa, un paso coordinado con el enviado estadounidense John Coale, que destacó que la medida forma parte de un proceso de normalización de relaciones con Bielorrusia y que podría abrir la puerta a la eliminación de otras sanciones si continúan los avances.

Bialiatski había sido condenado en 2023 a diez años de prisión por contrabando y pertenencia a un grupo organizado. La presidencia bielorrusa indicó que el indulto se aplicó “de conformidad con los acuerdos alcanzados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, incluyendo ciudadanos de varios países, por delitos que van desde espionaje hasta actividades extremistas.

Tras el anuncio, Ucrania confirmó que 114 de los indultados cruzaron la frontera, mientras que los ciudadanos bielorrusos liberados, a solicitud propia, serán trasladados a Polonia y Lituania tras recibir la atención médica necesaria. Con estas liberaciones, el número total de presos indultados asciende ahora a 156, incluyendo nacionales de Reino Unido, Estados Unidos, Lituania, Ucrania, Letonia, Australia y Japón.

