Biden tras ataque a Trump: "En Estados Unidos resolvemos nuestras diferencias en las urnas"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigido la noche de este domingo al pueblo de su país para pedir que se rebaje la tensión y evitar así que la situación derive en un campo de batalla, diciendo que "todos" tienen "la responsabilidad de hacerlo", después del intento de asesinato de este fin de semana contra su predecesor, Donald Trump, que resultó herido leve.

"En Estados Unidos resolvemos nuestras diferencias en las urnas. Así es como lo hacemos. No con balas. El poder de cambiar a Estados Unidos siempre debe estar en las manos de la gente, no de un posible asesino. El camino a seguir a través de visiones opuestas de campaña debe resolverse de manera pacífica, no mediante actos de violencia", señaló desde el Despacho Oval.

Biden aseveró que "el odio no debe tener ningún lugar donde resguardarse", de forma que instó a salir de aquellos lugares en los que "estamos de acuerdo, donde la desinformación es incontrolable, donde actores extranjeros avivan las llamas" de la división "para dar forma a resultados coherentes" con la visión de cada uno.

"Un expresidente ha sido tiroteado y un ciudadano estadounidense ha muerto mientras simplemente ejercía su libertad para apoyar al candidato de su elección. No podemos, no debemos, seguir este camino en Estados Unidos. La violencia nunca ha sido la respuesta. (...) Sin excepciones. No podemos permitir que esta violencia se normalice", sostuvo.

Ante esta situación, recordó otros hechos de violencia política vividos recientemente en el país norteamericano, como el asalto al Capitolio (6 de enero de 2021) o la agresión a martillazos contra Paul Pelosi, marido de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi (28 de octubre de 2022). También mencionó ataques contra miembros del Congreso y de ambos partidos, intimidación a funcionarios electorales o complot de secuestro contra las autoridades.

PURANOTICIA