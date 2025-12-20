“Biblioteca Epstein”: Gobierno estadounidense abre acceso a archivos del magnate acusado de abuso sexual

La Administración del presidente Donald Trump comenzó este viernes la publicación de archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, en el marco de una ley de transparencia impulsada por el Congreso de Estados Unidos tras años de disputas legales. La difusión se inició a pocos días de que venciera el plazo fijado por el Legislativo para hacer públicos todos los documentos restantes vinculados al caso.

El Departamento de Justicia habilitó un apartado especial en su sitio web bajo el nombre “Biblioteca Epstein”, donde se incluyen registros judiciales y documentos oficiales, entre ellos transcripciones de interrogatorios a Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice del magnate, actualmente condenada por delitos relacionados con tráfico sexual de menores.

Entre el material divulgado figuran videos de cámaras de seguridad, un extenso registro de vuelos de más de un centenar de páginas, listas de evidencias, un libro de contactos y un listado de más de 250 masajistas. Las autoridades aclararon que numerosos datos han sido tachados con el objetivo de resguardar la identidad de las víctimas y evitar la exposición de información sensible.

Desde el Departamento de Justicia indicaron que el portal continuará actualizándose si se identifican nuevos documentos susceptibles de publicación, y subrayaron que se realizaron “todos los esfuerzos razonables” para equilibrar el mandato de transparencia con la protección de las personas afectadas. Asimismo, advirtieron que parte del contenido contiene descripciones de agresiones sexuales, por lo que algunas secciones podrían no ser apropiadas para todos los lectores.

El caso Epstein volvió a generar atención pública luego de que el fiscal general adjunto, Todd Blanche, adelantara que en las próximas semanas se podrían liberar cientos de miles de documentos adicionales. Epstein fue arrestado en 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de menores, y falleció ese mismo año en prisión. Su figura estuvo vinculada a círculos de poder político, económico y social, lo que ha convertido el caso en uno de los más controvertidos y sensibles de las últimas décadas en Estados Unidos.

