Benjamin Netanyahu reafirma ofensiva en Líbano: “La guerra continúa” pese a alto costo humano

Luego de concretar un recorrido por el sur de Líbano, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseveró que "la guerra continúa". Dicho territorio se encuentra bajo una ofensiva del Ejército israelí desde el pasado 2 de marzo, en el marco de las operaciones dirigidas contra Hezbolá, el partido-milicia chií libanés.

A través de un registro audiovisual difundido en sus redes sociales, donde aparece escoltado por efectivos de las fuerzas de su país, el jefe de Gobierno expresó: "La guerra continúa, incluso dentro de la zona de seguridad en Líbano, donde he estado hace un rato". En esa misma línea, el líder israelí destacó que la existencia de dicha área de seguridad les ha permitido haber "frustrado la amenaza de una invasión desde Líbano".

Al evaluar las acciones militares, el mandatario israelí afirmó que han llevado a cabo "un trabajo enorme" que se traduce en "grandes logros". Sin embargo, advirtió que todavía "queda más por hacer", en un contexto donde las tropas continúan "haciendo frente a los cohetes de alta trayectoria".

"Hemos cambiado el panorama de Medio Oriente", argumentó la autoridad. Además, complementó su postura indicando que los "enemigos" de su nación buscaban su "destrucción", no obstante, en la actualidad estos "ahora luchan simplemente por su propia supervivencia".

Fue a partir de fines del pasado mes de marzo cuando el Estado hebreo decidió acelerar su invasión en el territorio sur libanés. Esta maniobra representa un objetivo primordial para el Ejército israelí, cuya meta central es establecer una zona de exclusión que limite con el norte israelí, sector que ha sido blanco constante de los ataques perpetrados por las milicias del partido chií.

En la vereda opuesta, las consecuencias de la campaña militar israelí han dejado un saldo devastador. Según el balance oficial entregado por el Ministerio de Salud de Líbano, se registran más de 2.050 víctimas fatales, cifra que lamentablemente incluye a 165 niños. Asimismo, la ofensiva ha provocado casi 6.600 heridos, de los cuales 644 corresponden a menores de edad.

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