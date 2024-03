Bandas criminales asaltan principal cárcel de Haití y liberan a miles de reos

La cárcel alberga no solo a algunos de los más destacados líderes criminales del país sino también a los 18 colombianos acusados del asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moise, el detonante de la última ola de violencia, así como al ex jefe del dispositivo de seguridad del ex mandatario, Dimitri Hérard