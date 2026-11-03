Banco Central de Paraguay interviene importante banco digital y deja congelados los ahorros de millones de clientes

El Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó este martes la intervención del banco digital Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo requerido, en una crisis que deja congelados fondos del Estado, jubilados y los ahorros de millones de clientes particulares.

La decisión, anunciada en la madrugada de este martes, fue adoptada por unanimidad por la junta directiva del banco central y desencadenó de inmediato el cierre total de los servicios de la entidad.

Usuarios reportaron que no podían operar a través de cajeros automáticos ni de la banca en línea.

"Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha", confirmó Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP, en una conferencia de prensa.

Ueno es uno de los principales bancos del país y, según sus propias cifras, tiene 3 millones de clientes, lo que equivale a un 60% de la población adulta de Paraguay, y gestiona más de US$800 millones de dinero público, lo que incluye alrededor de US$380 millones invertidos por el fondo estatal de pensiones Paraguay, el Instituto de Previsión Social.

El Banco Central activó el proceso de resolución, por el que todos los activos y pasivos del banco quedan congelados hasta que se determine que sucede con ellos y cómo y hastá dónde se cubren las obligaciones de la entidad.

El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, aseguró que "la institución informará los mecanismos para la recuperación de los fondos por parte de los ahorristas cubiertos por la garantía" de depósitos.