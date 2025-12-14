Autoridades de Estados Unidos felicitan triunfo de Kast y comprometen colaboración "para fortalecer la seguridad regional"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a José Antonio Kast por su triunfo en segunda vuelta y manifestó la disposición de su país a colaborar con el nuevo gobierno chileno.

“Felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, escribió Rubio en su cuenta de X.

Por su parte, el subsecretario Christopher Landau expresó en su cuenta que “Estados Unidos y Chile han mantenido una estrecha relación durante la mayor parte de los últimos dos siglos, como lo sé por experiencia propia como hijo de un ex embajador estadounidense en Chile".

"Hoy es una muestra más de la vitalidad de la democracia chilena y felicitamos al pueblo de ese gran país y a su nuevo presidente electo, José Antonio Kast por su contundente victoria y su claro mandato”, añadió.

