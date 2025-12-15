Autores de la masacre de Janucá en Sídney serían padre e hijo: hay 16 fallecidos y 42 heridos

Las autoridades australianas subieron a 16 los muertos y a 42 los heridos por el ataque a tiros efectuado este domingo en la playa de Bondi, en Sídney, por al menos dos asaltantes, un sujeto de 50 años abatido por la policía y su hijo de 24, detenido y en estado crítico.

La policía australiana ha descrito el ataque como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

"La Policía puede confirmar que han muerto 16 personas -incluido uno de los atacantes- y que 40 continúan hospitalizadas tras el tiroteo de ayer en Bondi", ha publicado la policía de Nueva Gales del Sur en su cuenta en X. Entre los fallecidos hay una niña de diez años y entre los heridos hay al menos dos policías.

Más tarde, el ministro principal de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha señalado en rueda de prensa que son 42 las víctimas ingresadas en varios centros hospitalarios de Nueva Gales del Sur y que tienen edades comprendidas entre los 10 y los 87 años.

El suceso comenzó en torno a las las 18.45 de la tarde, hora local cuando los dos atacantes comenzaron a abrir fuego en las inmediaciones de la conmemoración, que estaba a punto de comenzar en el extremo norte de la playa.

El comisario jefe del Estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, ha indicado que el padre de 50 años y ahora fallecido tenía licencia de armas y que cuentan con "datos muy limitados" sobre el atacantes más joven.

Tras el ataque han sido registrados varios domicilios en Bonnyrigg y Campsie y en los mismos se han hallado seis armas que podrían corresponder con las seis registradas legalmente a nombre del atacante fallecido. Además, Lanyon ha resaltado que no había "ningún indicio" sobre que ambos estuvieran preparando un atentado que ha calificado "terrorista", aunque no ha querido especular sobre la motivación de los asaltantes.

El primer ministro del país, Anthony Albanese, ha condenado en rueda de prensa "un momento oscuro para Australia". "El mal que ha sido desatado en Bondi escapa a nuestra comprensión, y el trauma y la pérdida que están padeciendo las familias esta noche van más allá de la peor pesadilla", ha indicado.

Albanese ha comparecido en rueda de prensa junto al comisario federal en funciones de la Policía, Nigel Ryan, quien ha reiterado el comienzo de una investigación antiterrorista "con todas las competencias a su disposición".

Si bien medios australianos, citando fuentes de seguridad, han comenzado a divulgar la posible identidad de uno de los atacantes, el director general de la Organización Australiana para la Inteligencia y la Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés), Mike Burgess, ha pedido calma y esperar a los resultados de la identificación oficial. Sí ha confirmado que el organismo conocía a uno de los terroristas "pero no se trataba de una amenaza inmediata", ha añadido.

ISRAEL CONDENA UN "VIL ATAQUE TERRORISTA" CONTRA UNA CELEBRACIÓN JUDÍA

La playa, destacan los testigos, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de la Janucá, que comenzó este domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento.

Antes de que las autoridades australianas vincularan lo ocurrido con la celebración del evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, fue el primero en condenar un "ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi" y exigido al Gobierno australiano que actúe con contundencia contra lo que percibió como una "ola de antisemitismo" en el país.

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al Gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad", ha concluido.

Poco antes del encuentro con su Consejo de Ministros, el jefe del Gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, denunció "un horrible ataque y un asesinato a sangre fría" y, sin mencionar explícitamente al Gobierno australiano, declaró su intención de "seguir denunciando a quienes alientan en lugar de denunciar".

Netanyahu, además, recordó que había enviado recientemente una carta al primer ministro Albanese en la que le avisaba de que el reconocimiento de Palestina era una forma de "echar leña al fuego antisemita".

El ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha vinculado también lo ocurrido con la decisión del Gobierno australiano de reconocer al Estado palestino. "Las manos del Gobierno de Australia", ha llegado a denunciar el extremista, "están manchadas con la sangre de los asesinados".

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado "el atroz y mortal ataque" contra "familias judías reunidas en Sydney para celebrar la Janucá". "Mi corazón está con la comunidad judía mundial en este primer día de la Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad", ha añadido Guterres.

Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Marco Rubio, ha declarado su enérgica repulsa. "El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo australiano", ha publicado Rubio en su cuenta de X.

DENUNCIA DE LA COMUNIDAD MUSULMANA Y PAÍSES ÁRABES

El Consejo de Imanes de Australia se ha sumado inmediatamente a las condenas en nombre de la comunidad musulmana del país. "Estos actos de violencia y crímenes no tienen cabida en nuestra sociedad. Los responsables deben rendir cuentas plenamente y enfrentarse a todo el peso de la ley", afirma el comunicado.

"Nuestros corazones, pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todos aquellos que presenciaron o se vieron afectados por este ataque profundamente traumático", han añadido.

Una de las primeras condenas de los países árabes ha llegado de Qatar, que no menciona a la comunidad judía atacada y se limita, a través de un comunicado de Exteriores a "reiterar su firme postura contra la violencia y el terrorismo, independientemente de sus motivos o causas".

También el Gobierno de la Autoridad Palestina ha condenado el ataque de Sídney y ha expresado su "plena solidaridad y apoyo del Estado de Palestina a la nación amiga de Australia, su gobierno y su pueblo, en esta dolorosa tragedia".

Ha expresado así su "rechazo categórico a todas las formas de violencia, terrorismo y extremismo, que son contrarias a los valores humanos y principios morales".

