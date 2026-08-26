Aumentan a más de 150 los fallecidos por avalancha en la frontera entre Nepal y Tíbet: cientos de personas están desaparecidas

Una repentina inundación que golpeó a Nepal y al territorio fronterizo de Tíbet a primera hora de este miércoles causó más de 150 muertos y cientos de desaparecidos, entre ellos más de 300 turistas extranjeros.

La información la suministró la policía, que indicó que las víctimas se registraron en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha, al norte y el oeste de Katmandú, la capital de Nepal.

Por su parte, otros funcionarios locales advirtieron que el balance de víctimas puede ser superior, pues la magnitud de los daños "ha superado todo lo imaginable".

Desde la Junta Nacional de Turismo de Nepal informaron que la mayoría de los desaparecidos se encontraba en las inmediaciones de Kailash Mansarovar, un monte de la cordillera del Himalaya ubicado en el Tíbet, territorio controlado por China, que es considerado sagrado por hindúes, budistas y otras confesiones religiosas, y donde esta semana está prevista la celebración de un festival.

"La cifra se está actualizando a medida que siguen llegando informes de los operadores turísticos que organizan viajes al Tíbet y participan en las operaciones de rescate", afirmó Hikmat Singh Ayer, director ejecutivo interino de la junta.

Hasta ahora, las autoridades han reportado que entre los desaparecidos hay más de 133 ciudadanos de India, 47 de Estados Unidos, 12 británicos, entre ellos un niño de 13 años, ocho surcoreanos y así hasta totalizar al menos 26 nacionalidades.

El ejército nepalí, entre tanto, señaló que ha rescatado a 144 personas mediante el uso de helicópteros en distintas zonas del país.