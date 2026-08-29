Aumentan a 626 los fallecidos y a más de 2 mil los desaparecidos tras devastadoras inundaciones en Nepal

Las autoridades de Nepal han cifrado en 626 los muertos por la devastadora inundación registrada el miércoles tras la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con la región autónoma china de Tíbet, al otro lado de la frontera.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres ha informado que la gran mayoría de víctimas fatales se han registrado en el distrito de Chitwan, con 223, seguido del de Nawalparsi Este, con 158. Por detrás se encuentran Gorja, con 48 fallecidos y Dhading, con 45, entre otros.

La cifra de desaparecidos asciende a un total de 2.426 personas en paradero desconocido, 517 de ellas extranjeros. Entre ellas hay, además, 45 militares, 27 agentes de Policía, y 15 trabajadores de Aduanas, además de 13 de las Fuerzas Armadas y 4 de la oficina de Inmigración.

Además, ha elevado el número de personas rescatadas a 4.451, en el marco de unas operaciones de búsqueda y rescate en las que el organismo ha destacado la presencia de 16 helicópteros del Ejército y de empresas privadas en su conjunto.

En este sentido, ha precisado que en las operaciones de búsqueda y rescate están participando cerca de 15.000 miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente de la Policía y el Ejército.

Por su parte, las autoridades chinas han confirmado siete muertos y 554 personas desaparecidas. Asimismo, según la oficina de emergencias del Tíbet, dos aldeanos que vivían cerca del puesto de control fronterizo de Gyirong han sido rescatados de entre los escombros.

PURANOTICIA