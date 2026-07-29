Tragedia en Argentina: Siete personas mueren tras caída de un helicóptero en la provincia de San Juan

Un trágico accidente aéreo se registró este miércoles en la provincia argentina de San Juan, luego de que un helicóptero Bell 412 capotara en el Parque Provincial Ischigualasto.

El accidente provocó la muerte instantánea de los siete ocupantes de la aeronave, que prestaba servicios para la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y trasladaba al personal a una capacitación previa a sumarse al combate de un incendio forestal en la zona de Chilecito, provincia de La Rioja.

El Gobierno provincial confirmó la identidad de los fallecidos: Carlos Heredia, director de Protección Civil; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos; y Jorge Carbajal, segundo jefe de la misma unidad operacional.

La lista de víctimas fatales la completan el piloto de la aeronave, Matías Valenzuela, junto a los brigadistas de la AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

(Infobae)

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