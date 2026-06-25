Aumenta a 188 la cifra de fallecidos y a más de 1.500 la de heridos por el terremoto doble en Venezuela

Tras el potente terremoto doble registrado este miércoles en Venezuela, se han registrado unas 138 réplicas , según informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, durante un balance que hizo sobre el suceso.

La autoridad invitó a los venezolanos a permanecer en sus casas y mantener la calma y además, cifró en 250 el número de edificios que hasta ahora se ha comprobado que quedaron dañados por los sismos.