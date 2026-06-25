Aumenta a 188 la cifra de fallecidos y a más de 1.500 la de heridos por el terremoto doble en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, cifró en 250 el número de edificios que hasta ahora se ha comprobado que quedaron dañados por los sismos.
Tras el potente terremoto doble registrado este miércoles en Venezuela, se han registrado unas 138 réplicas, según informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, durante un balance que hizo sobre el suceso.
La autoridad invitó a los venezolanos a permanecer en sus casas y mantener la calma y además, cifró en 250 el número de edificios que hasta ahora se ha comprobado que quedaron dañados por los sismos.
“A esta hora, la infraestructura dañada o perdida corresponde a 250 edificios, principalmente en el estado La Guaira, especialmente en la zona de Caraballeda y de Playa Grande”, dijo Rodríguez.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela dio a conocer que la cifra de fallecidos aumentó a 188, y más de 1.500 personas resultaron heridas como consecuencia del potente terremoto doble
Más de 18 horas después de los dos terremotos que golpearon el norte de Venezuela, los esfuerzos se concentran en la búsqueda y rescate de víctimas.
Esto es lo que ha pasado hasta el momento:
(Imagen: Getty Images)
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