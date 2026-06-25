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Aumenta a 188 la cifra de fallecidos y a más de 1.500 la de heridos por el terremoto doble en Venezuela

Aumenta a 188 la cifra de fallecidos y a más de 1.500 la de heridos por el terremoto doble en Venezuela

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, cifró en 250 el número de edificios que hasta ahora se ha comprobado que quedaron dañados por los sismos.

Aumenta a 188 la cifra de fallecidos y a más de 1.500 la de heridos por el terremoto doble en Venezuela
Jueves 25 de junio de 2026 15:18
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Tras el potente terremoto doble registrado este miércoles en Venezuela, se han registrado unas 138 réplicas, según informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, durante un balance que hizo sobre el suceso.

La autoridad invitó a los venezolanos a permanecer en sus casas y mantener la calma y además, cifró en 250 el número de edificios que hasta ahora se ha comprobado que quedaron dañados por los sismos.

“A esta hora, la infraestructura dañada o perdida corresponde a 250 edificios, principalmente en el estado La Guaira, especialmente en la zona de Caraballeda y de Playa Grande”, dijo Rodríguez.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela dio a conocer que la cifra de fallecidos aumentó a 188, y más de 1.500 personas resultaron heridas como consecuencia del potente terremoto doble

Más de 18 horas después de los dos terremotos que golpearon el norte de Venezuela, los esfuerzos se concentran en la búsqueda y rescate de víctimas.

Esto es lo que ha pasado hasta el momento:

  • Dos sismos, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5, golpearon la región norte de Venezuela, incluida la capital, Caracas.
  • Los terremotos se produjeron con solo 39 segundos de diferencia, lo que agravó el impacto.
  • El gobierno ha confirmado la muerte de al menos 188 personas y reporta más de 1.500 heridos.
  • Los equipos de emergencia han trabajado junto a los vecinos para buscar a un gran número de desaparecidos.
  • La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó un estado de emergencia para el país.
  • Decenas de edificios habitacionales y de negocios colapsaron, principalmente en Caracas y La Guaira.
  • El estado costero de La Guaira ha sido catalogado como "zona de desastre".
  • Las afectaciones a la infraestructura incluyen cortes de electricidad, agua y telecomunicaciones.
  • El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía fue cerrado debido a los daños que registró.
  • El fenómeno ocurrido es llamado "doblete sísmico" y se produjo en una zona de fallas geológicas de la región.
  • Gobiernos de todo el mundo han expresado solidaridad y ofrecido ayuda a Venezuela.

(Imagen: Getty Images)

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