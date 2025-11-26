Audio filtrado revela que enviado especial de Trump habría asesorado al gobierno de Putin sobre cómo halagar al presidente de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que salir a defender a su enviado especial a Rusia, Steve Witkoff , después de que se filtrara una grabación en la que parece aconsejar a un funcionario ruso sobre cómo ganarse la confianza del presidente estadounidense .

El mandatario declaró el miércoles a los periodistas que no había escuchado el audio, pero que Witkoff estaba haciendo "lo que hace un negociador" para "vender" el plan de paz tanto a Rusia como a Ucrania.

La llamada filtrada salió a la luz días después de que un borrador de un plan de paz de 28 puntos presentado por Estados Unidos reflejara en gran medida las pretensiones rusas para poner fin a la guerra en Ucrania.

Witkoff ha visitado Moscú varias veces este año y se reunirá de nuevo con el presidente ruso, Vladimir Putin, la próxima semana.

Nunca ha visitado la capital de Ucrania en su calidad de enviado especia l, aunque otros funcionarios estadounidenses sí han estado en Kiev, como el secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, esta semana.

Trump asegura que el objetivo es sostener nuevas conversaciones con los ucranianos.

Las conversaciones diplomáticas han continuado después de que el borrador inicial del plan fuera criticado por los líderes ucranianos y europeos por ser demasiado favorable a Rusia. Entre las propuestas que contenía, se encontraba ceder a Rusia el territorio ucraniano que controla .

Desde entonces, el plan ha sido modificado para reflejar mejor los intereses de Ucrania y las opiniones de los aliados europeos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que está dispuesto a reunirse con Trump para discutir los "puntos delicados" pendientes.

QUÉ DICE LA GRABACIÓN

En la grabación de audio filtrada, la cual fue difundida mediante una transcripción por el sitio de noticias Bloomberg, Witkoff parecía aconsejar a Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin, sobre cómo ganarse el favor de Trump.

BBC News no puede verificar de forma independiente la llamada que presuntamente ocurrió el 14 de octubre, pero al hablar al respecto, Trump afirmó que se trataba de una "forma muy habitual de negociación".

Durante la conversación, ambos hombres hablaron supuestamente sobre el fin de la guerra, y Ushakov preguntó si sería útil que sus jefes, Putin y Trump, hablaran.

Witkoff habría dicho: "Mi jefe está dispuesto a hacerlo", antes de sugerir cómo llevar a cabo la llamada.

"Solo reitera que felicitas al presidente [Trump] por este logro... que respetas que sea un hombre de paz y que estás muy contento de que salga adelante", aparentemente dijo Witkoff. "Creo que a partir de ahí va a ser una llamada muy buena".

"Le dije al presidente que usted, o la Federación Rusa, siempre han querido un acuerdo de paz. Esa es mi opinión", añade Witkoff, según la transcripción. "El problema es que tenemos dos naciones a las que les cuesta llegar a un acuerdo", continúa.

"Incluso estoy pensando que tal vez deberíamos presentar una propuesta de paz de 20 puntos, como hicimos en Gaza", añade.

La llamada termina con Witkoff informando a Ushakov de la inminente visita de Zelensky a la Casa Blanca y de que, "si es posible", Trump y Putin deberían hablar antes de esa reunión.