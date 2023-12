Audiencia contra Nicolás Zepeda se suspendió luego que estallara en llanto tras acusar malos tratos en prisión en Francia

Nicolás Zepeda, acusado de asesinar a su expareja japonesa Narumi Kurosaki, denunció que observó y sufrió malos tratos durante su estadía en el centro de detención preventiva de Besançon.

De acuerdo al medio L'Est Republicain, el imputado declaró que en el penal de Orleans al que fue trasladado “no tengo preocupaciones, son personas respetuosas y profesionales. En Besançon viví cosas diferentes. Es un antiguo centro de detención preventiva que tiene 200 años, no es fácil para nadie, ni para los funcionarios ni para los internos, pero la unidad de aislamiento es horrible. En mi opinión, hay mucha presión y estrés en el personal, que tiene que tratar con gente descontenta".

En esta línea, señaló haber sido testigo “de ataques a auxiliares (internos que trabajan en el penal) por parte de los guardias, los golpeaban en el suelo, simplemente porque no querían limpiar la celda" y añadió que fue "testigo de alguien que quería suicidarse. Hizo todo lo posible para pedir ayuda", según consignó Emol.

"Para un chileno en régimen de aislamiento en Besançon, es difícil sobrevivir con guardias que me odian", indicó Zepeda y puntualizó que "todo terminó con una agresión de un supervisor, recibí un puñetazo", tras este testimonio el imputado rompió en llanto.

Debido a esta situación, la audiencia fue suspendida y reprogramada para el próximo lunes 18 de diciembre.

Por otro lado, en la audiencia el doctor Jean Canterino, quien entrevistó a Zepeda, comentó que el acusado de 33 años tiene un carácter "manipulador" y recalcó que tuvo "claramente la impresión de que estaba ante una persona con tendencia a manipular. Me golpeó".

"Es una persona inteligente. Sabe muy bien que (lo que dice) es falso y que la persona que tiene delante sabe que no es cierto", argumentó.

Asimismo, subrayó que Zepeda “es típico del manipulador: hay que tener al otro en la mano. Y le resulta insoportable que algo no esté bajo su control".

"El mitómano es alguien que necesita decir cosas falsas, mantener un punto de vista narcisista. Pero ojo, él sabe que lo que dice es falso. Mientras que sus mentiras son gratuitas, incluso contraproducentes", precisó.

Por su parte, el doctor Roland Coutanceau, expresó que “no lo encontré especialmente manipulador, aunque su manera de responder es especial" y afirmó que "estructuralmente, este hombre no es un gran manipulador”.

“Tiene inteligencia estratégica y quizás miente simplemente porque entiende que tal o cual elemento está en su contra. Hay una estrategia táctica en su posicionamiento", agregó.

En la audiencia, leyendo un texto que Coutanceau recibió en su entrevista, donde Zepeda señaló que "he tenido tiempo para pensar en el asunto. El cuerpo no ha sido encontrado, lamento no haber ayudado en la investigación. Se me acusa de la muerte de la persona, estoy seguro de que no participé en esta desaparición. El caso contra mí está mal hecho. Proclamo mi inocencia y exijo la verdad. La prisión no es mi lugar, no es justo. No puedo realizar una investigación porque estoy encarcelado".

"Ella (Narumi) era una exnovia. Yo quería dejarla, al principio ella no quería, pero aceptó. Nos teníamos cariño el uno al otro", dice el texto.

En tanto, la psicóloga Clara Cavignaux calificó al imputado como "una persona con una autoestima muy alta, con tendencia a la seducción, muy untuoso y conversador, hábil en llevar a su interlocutor donde quiere, con una búsqueda de control, asociada a una baja tolerancia a la frustración".

"Cuando pierde el control, su primera reacción es aumentar su capacidad de control sobre sí mismo y sobre los demás. Con baja capacidad de cuestionamiento y expresión de culpa", agregó.

Además, durante esta instancia se mostró un vídeo en el que Zepeda hablaba con Narumi y decía que “recientemente Narumi hizo algunas cosas malas, por lo que tendrá que cumplir algunas condiciones para poder seguir con esta relación".

Al respecto de las declaraciones de los especialistas, el imputado se mostró sorprendido por “todas estas palabras: 'manipulador', 'narcisista', alguien que 'carece de empatía', que tiene una 'dimensión de control' muy importante. Era preocupante".

"Tengo la sensación de confirmar una hipótesis. Necesitamos un culpable y buscamos cosas para pintar un retrato", enfatizó el chileno.

Respecto a los problemas con su expareja, Zepeda respondió que "nunca fue demasiado grave, yo diría que fueron más diferencias. Con Narumi, lo que me gustó de ella fue que cuando llegamos a un consenso, se resolvió".

"Estábamos en la cama, acostados, y Narumi me pregunta si estaremos juntos para siempre. Le dije 'escucha Narumi, sería un placer'. Esa es mi respuesta", cerró.

