Ataques rusos dejan 17 muertos y más de 100 heridos en Ucrania en la peor ofensiva de 2026

El peor embate perpetrado por fuerzas rusas en lo que va del año 2026 dejó un saldo trágico este jueves en diversas localidades de Ucrania. Según los reportes oficiales entregados por las autoridades locales, la ofensiva provocó la muerte de 17 personas y dejó a más de un centenar de heridos, siendo Odesa una de las zonas más golpeadas al registrar nueve víctimas fatales.

Al respecto, el gobernador de dicha provincia, Oleg Kiper, entregó el balance de las víctimas a través de una declaración oficial: "Lamentablemente, como consecuencia del bombardeo nocturno contra infraestructura civil en Odesa, se han confirmado 9 fallecidos y 23 heridos".

Hasta el territorio odesano se desplazó Igor Klimenko, titular del Ministerio del Interior. La autoridad gubernamental condenó duramente el actuar de las tropas enemigas, acusando que los proyectiles siguieron impactando las áreas donde los equipos de salvamento ya operaban. "En Kiev, los invasores atacaron nuevamente cuando los servicios de emergencia llegaron para ayudar a los heridos", fustigó el secretario de Estado.

Mediante sus plataformas digitales, el propio ministro del Interior detalló la magnitud de la ofensiva: "Kiev, Odesa y Dnipró fueron las ciudades más afectadas esta noche". Específicamente en la capital ucraniana, el recuento arrojó 60 lesionados y cuatro personas fallecidas, grupo en el cual se encontraba un menor de edad. Frente a este escenario, el alcalde de la urbe, Vitali Klitschko, emitió una alerta advirtiendo que Rusia ejecutará nuevos ataques sobre la ciudad durante la jornada de este viernes.

Por su parte, en la región de Dnipropetrovsk, el gobernador Oleksander Ganzha confirmó el deceso de cuatro individuos. Esta cifra se alcanzó luego de que uno de los afectados perdiera la vida al no lograr sobreponerse a la gravedad de sus lesiones, pese a las intensas maniobras del personal médico.

Si bien la mayor cantidad de afectados en esa zona se concentró en Dnipró, la capital regional, los misiles también impactaron en Nikopol y en otros sectores aledaños a la cuenca del río Dniéper.

Desde la perspectiva del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, la reciente oleada de bombardeos nocturnos evidencia claramente que Moscú carece de voluntad para avanzar en un proceso de paz. Asimismo, el mandatario recalcó que no es posible otorgar nuevas flexibilizaciones a las sanciones impuestas contra el Kremlin, sobre todo ahora que concluyó la moratoria de Estados Unidos al petróleo ruso, medida que había sido implementada a raíz de la crisis energética derivada del conflicto bélico en el Golfo y Medio Oriente

En esa misma línea, el jefe de Estado ucraniano fue enfático en su exigencia hacia la comunidad internacional: "No puede haber una normalización de una Rusia así. La presión sobre Rusia debe surtir efecto. Y es importante que se cumplan todas las promesas de asistencia a Ucrania de manera oportuna".

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