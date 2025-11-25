Ataques masivos golpean Ucrania y Rusia en plena negociación: al menos siete muertos en Kiev y una víctima en Taganrog

Al menos siete personas han muerto y otras 20 han resultado heridas en la madrugada de este martes en la región de Kiev a causa de dos ataques de las Fuerzas Armadas rusas que han dejado daños e incendios en edificios e infraestructuras.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado que de entre todos los ataques aéreos que han caído durante la pasada noche en todo el país "el principal" ha tenido como objetivo la región de Kiev, incluida la capital homónima.

Zelenski ha denunciado que los ataques han caído también sobre Odesa, afectando puertos, instalaciones y depósitos de alimentos "sin ningún propósito militar", así como en las regiones de Dnipropetrovsk, Járkov, Chernígov y Cherkasi.

"Los objetivos principales fueron el sector energético y todo lo que permite el funcionamiento normal de la vida", ha lamentado el presidente ucraniano en un mensaje en sus redes sociales, desde donde ha informado de que Rusia ha utilizado durante esta pasada noche más de 460 drones y 22 misiles de diversos tipos.

Zelenski ha aprovechado para volver a remarcar a sus socios la importancia de que sigan tanto suministrando a Ucrania los equipos de defensa necesarios para hacer frente a estas ofensivas a gran escala casi diarias, como manteniendo la presión en forma de sanciones sobre Rusia.

"No puede haber pausas en las ayudas. Lo más importante ahora es que todos los socios avancen juntos hacia la diplomacia, mediante esfuerzos conjuntos. La presión sobre Rusia debe dar resultados", ha subrayado el líder ucraniano.

Por su parte, el Ministerio de Energía ucraniano ha alertado en su canal de Telegram de un "ataque combinado masivo" contra infraestructuras energéticas.





TAMBIÉN EN RUSIA

En tanto, al menos una persona ha muerto y 16 han resultado heridas en la madrugada de este martes en el sudoeste de Rusia a causa de ataques aéreos ucranianos contra las regiones de Krasnodar y Rostov, a cuya ciudad de Taganrog corresponde la víctima mortal, según han informado las autoridades rusas.

"El ataque enemigo de esta noche ha causado un gran dolor: una persona ha fallecido en Taganrog", ha informado el gobernador de Rostov, Yuri Sliusar, a través de su canal de Telegram, donde ha informado de que "otros diez residentes de Taganrog y del distrito de Neklinovski" han resultado heridos.

El responsable ha indicado que "dos de ellos han sido atendidos en el lugar de los hechos y ocho han sido trasladados al hospital", mientras que la alcaldesa de la ciudad, Svetlana Kambulova, ha asegurado que "todos los servicios de Emergencia se encuentran en el lugar y continúan su trabajo" ante las consecuencias del ataque.

Paralelamente, otro ataque del Ejército ucraniano contra el krai de Krasnodar ha dejado seis heridos, según ha hecho público el gobernador regional, Veniamin Kodratiev, a través de su canal en la plataforma Max.

En la propia región, el alcalde de Novorosisk, Andrei Kravchenko, ha comunicado a través de su canal de Telegram que, a causa de los bombardeos de Ucrania, cuatro personas de la ciudad han resultado heridas y han tenido que ser hospitalizadas, una información que ha asegurado haber transmitido al gobernador.

