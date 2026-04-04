Ataques cruzados entre Rusia y Ucrania dejan al menos ocho civiles fallecidos

Una nueva y violenta jornada de hostilidades entre las fuerzas de Rusia y Ucrania culminó este sábado con un saldo de al menos ocho civiles fallecidos, según los reportes oficiales de ambos bandos. Los ataques se concentraron principalmente en Nikopol, donde se registraron cinco decesos, y en la región de Lugansk, donde otras tres personas perdieron la vida.

El episodio de mayor gravedad tuvo lugar en el este del territorio ucraniano, específicamente en la ciudad de Nikopol. Un bombardeo ruso impactó directamente en un mercado local, provocando la muerte de cinco personas y dejando a otras 22 con lesiones de diversa consideración, entre ellas una menor de edad que se encuentra en estado crítico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Ucrania y el jefe militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, la ofensiva se desencadenó aproximadamente a las 09:50 horas de la mañana (03:50 am en Chile).

Ganzha detalló que ocho de los heridos debieron ser trasladados de urgencia a centros asistenciales debido a quemaduras y lesiones provocadas por las detonaciones. Entre los pacientes en estado de gravedad se encuentran una niña de 14 años y dos hombres de 28 y 72 años, quienes permanecen bajo observación médica intensiva.

Respecto a los daños materiales, la Fiscalía comunicó a través de su canal oficial de Telegram que diversos pabellones comerciales y una tienda resultaron destruidos. Asimismo, el organismo confirmó la apertura de una indagatoria judicial orientada a determinar posibles crímenes de guerra durante el ataque.

En paralelo, en la localidad de Slobidski, región de Járkov, una menor de 11 años resultó herida tras el impacto de un dron de fabricación iraní Shahed. El gobernador militar de la zona, Oleg Sinegubov, precisó el estado de la víctima: "La niña ha sido hospitalizada. Está recibiendo toda la atención médica necesaria", señaló la autoridad.

Sinegubov también recordó que durante la jornada del viernes se contabilizaron cuatro fallecimientos adicionales por bombardeos rusos en dicha área, cifra que se suma a otras cuatro víctimas fatales registradas esa misma noche en la ciudad de Kramatorsk.

Por su parte, el mando militar ruso evitó referirse directamente a estos incidentes civiles. En su reporte diario, se limitaron a ratificar ataques contra infraestructura energética, industrial y militar de las fuerzas ucranianas, así como aeródromos y "así como campamentos de despliegue temporal para unidades militares ucranianas y mercenarios extranjeros" en un total de 142 localidades durante las últimas 24 horas.

En el otro frente del conflicto, un incendio derivado de bombardeos ucranianos en Mijailivka, distrito de Kremenski (Lugansk), cobró la vida de una pareja de adultos y su hijo de ocho años. El hecho fue difundido por Leoni Pasechnik, presidente de la autoproclamada República Democrática de Lugansk.

Pasechnik denunció que los proyectiles impactaron en viviendas particulares y valoró la intervención de los equipos de rescate ante la emergencia. "Mis más sinceras condolencias a la familia", manifestó el dirigente a través de sus redes sociales tras el trágico suceso.

Los reportes de víctimas también incluyeron la región rusa de Rostov, donde el viernes se confirmó un fallecido y cuatro heridos —incluyendo a un ciudadano extranjero— tras una incursión aérea en la ciudad de Taganrog.

Finalmente, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó sobre una serie de contraataques dirigidos a dos bases de drones Shahed en Navla y Jalino (regiones de Briansk y Kursk). También reportaron el impacto de drones contra un sistema de radar S-400 en Feodosia, ataques a líneas férreas en Shchotve y Stanitsia Luganska, y la destrucción de un dron ruso Inojodets en la base aérea de Kirovskoe, en Crimea.

PURANOTICIA