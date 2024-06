Ataque de Israel en una escuela de la ONU en la Franja de Gaza deja al menos 35 muertos

Este nuevo ataque en un sitio de refugio de palestinos se produce apenas una semana después de que 45 personas murieran en una situación similar en Rafá.

¿Qué se sabe?

“Los escombros cayeron sobre nosotros”

"El humo llenaba el aire y no podía ver nada. No esperaba salir vivo. Oí que alguien llamaba a los sobrevivientes para que salieran de debajo de los escombros. Me esforcé por ver mientras tropezaba con los cuerpos de los mártires".