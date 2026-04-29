Ataque con cuchillo en sinagoga de Londres deja dos heridos y enciende las alarmas por ola antisemita

Durante la jornada de este miércoles, un violento hecho dejó a al menos dos personas heridas a puñaladas en el sector norte de Londres. El ataque se registró en las afueras de una sinagoga ubicada en Golders Green, un conocido barrio judío de la ciudad, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por Shomrim, una ONG judía de respuesta ante emergencias.

A través de sus plataformas digitales, la organización emitió un comunicado detallando que el suceso ocurrió específicamente en la zona noroeste de la capital del Reino Unido. Asimismo, precisaron que, en un primer momento tras la agresión, el principal sospechoso huyó del lugar de los hechos con el arma en la mano.

Sin embargo, la fuga del sujeto fue frustrada poco después gracias a la intervención de varios miembros de la misma organización, quienes lograron retenerlo a la espera de los efectivos policiales. Las fuerzas de seguridad procedieron a detenerlo para su posterior traslado a una comisaría. En paralelo, las víctimas comenzaron a ser atendidas por unidades de Hatzola, el servicio de ambulancia judío.

Frente a los diputados en la Cámara de los Comunes, el primer ministro del país, Keir Starmer, no tardó en reaccionar al incidente, el cual describió como "muy preocupante".

En medio de su intervención, el jefe de Gobierno ratificó que ya se ha abierto una investigación al respecto y aseveró: "Esto es profundamente preocupante para todos los que estamos en esta Cámara". Junto con ello, añadió que "Todos tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para contribuir".

Siguiendo esa misma línea, y tal como consignó el diario 'The Guardian', el líder británico afirmó que "existe una absoluta y clara determinación de lidiar con cualquier ataque de este tipo, esos que se han estado viendo demasiado a menudo últimamente".

Desde Medio Oriente, el presidente israelí, Isaac Herzog, manifestó estar "horrorizado" frente a lo sucedido "a plena luz del día en las calles de Londres". El mandatario sostuvo que "Estamos rezando para que todos los afectados se recuperen lo antes posible", señalando además que "ningún judío en todo el mundo debe ser objetivo de ataques debido a su fe".

El jefe de Estado fue categórico al aseverar: "En una de las grandes capitales de Occidente se ha vuelto peligroso hablar abiertamente en las calles como judío. Esta situación es inaceptable. El Gobierno británico y las autoridades deben tomar medidas urgentes e inmediatas antes del próximo ataque antisemita".

Mediante un comunicado, Herzog aclaró que "ya han saltado las alarmas". Para zanjar su mensaje, el presidente sentenció: "Es el momento de despertar y luchar contra esta ola viciosa de odio contra los judíos de todas las formas posibles. Nosotros en Israel no vamos a mantenernos callados mientras nuestros hermanos y hermanas judías son amenazados y atacados en todo el mundo".

Cabe recordar que, apenas este lunes, las fuerzas de seguridad de Reino Unido indicaron que ya son 26 las personas detenidas en el país por planear supuestamente ataques contra eventos y comercios relacionados con la comunidad judía. A esta cifra se suma el hombre detenido durante la mañana de este miércoles.

Esta ola de detenciones comenzó a finales de marzo, en el marco de una serie de operaciones policiales puestas en marcha a raíz de varios ataques incendiarios contra objetivos judíos, como una sinagoga, una organización judía y otros locales de este tipo. De momento, la Policía Antiterrorista se encuentra investigando el posible origen de estas amenazas.

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