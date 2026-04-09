Astronautas de Artemis II serán extraídos de la cápsula Orión cerca de dos horas después de su amerizaje

De acuerdo con la información proporcionada por la NASA, el rescate de los astronautas de la misión Artemis II desde la cápsula Orión se concretará aproximadamente dos horas después de que la nave toque el océano. Este amerizaje está programado para las 20:07 de este viernes, considerando la hora del este de Estados Unidos (que coincide con la hora local).

Posteriormente, un contingente de salvamento se encargará de llevarlos vía aérea hasta el buque USS John P. Murtha. En dicha embarcación, los tripulantes pasarán por diversas evaluaciones médicas, paso previo a abordar un nuevo avión que los transportará definitivamente al Centro Espacial Johnson de la agencia estadounidense, emplazado en Houston (Estados Unidos).

A lo largo de la jornada de este jueves, los representantes de la NASA, Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al miembro de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen, mantienen sus preparativos de cara al retorno a la Tierra. Como parte de estas labores, Koch y Hansen iniciarán el almacenamiento del equipamiento empleado en la expedición, además de remover las redes y la carga de los compartimentos. Asimismo, deberán instalar y acomodar los asientos de la tripulación, garantizando la correcta sujeción de cada elemento.

Paralelamente, el equipo analizará el más reciente reporte meteorológico, verificará la situación de las fuerzas de recuperación y chequeará el cronograma de entrada. A esto se sumará el trabajo enfocado en las operaciones posteriores al aterrizaje.

Para las 21:53 se encuentra agendado el encendido de los propulsores de Orión, acción que permitirá ejecutar la segunda maniobra de corrección de la ruta de retorno, alineando así el trayecto de la nave en dirección a nuestro planeta. En medio de este procedimiento, Hansen será el encargado de repasar cada paso y de supervisar los sistemas de propulsión, navegación y guiado de la cápsula.

Desde la agencia espacial estadounidense detallaron que, en el proceso de reentrada de este viernes, el módulo de servicio se desprenderá aproximadamente 20 minutos antes de que Orión haga contacto con la atmósfera superior, al sureste de Hawái (Estados Unidos). De ser requerido, se efectuará un último ajuste de trayectoria para perfeccionar la ruta de vuelo, justo antes de que el vehículo espacial comience una secuencia de maniobras de balanceo destinadas a tomar una distancia segura del equipo que se desecha.

Instantes previos a cruzar la interfaz de entrada a la atmósfera terrestre, Orión registrará su velocidad tope, calculada en cerca de 3.800 kilómetros por hora (km/h). Conforme la nave descienda hacia el umbral de los 400.000 pies de altitud (equivalentes a unos 121,9 kilómetros), experimentará un período de interrupción de comunicaciones programado de seis minutos. Este fenómeno ocurrirá mientras se forma plasma alrededor de la cápsula producto del calentamiento máximo.

Bajo este escenario, la NASA proyecta que los astronautas experimenten hasta 3,9 G dentro de un perfil de aterrizaje nominal, lo que se traduce en 3,9 veces por encima de la fuerza de gravedad de la Tierra. Una vez superado el estado de oscuridad, la cápsula Orión soltará la cubierta de su compartimento delantero. Al alcanzar los 22.000 pies (6,7 km) se desplegarán sus paracaídas de frenado, mientras que al rondar los 6.000 pies (1,8 km) se abrirán sus tres paracaídas principales.

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