Ascienden a 42 los fallecidos por fatal descarrilamiento y choque de trenes en España

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes en Adamuz, en la provincia andaluza de Córdoba, ascendió a 42 personas tras localizarse este martes un nuevo cadáver en uno de los vagones del tren Alvia siniestrado, según confirmó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Mientras que el número de heridos ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) descendió a nueve.

En declaraciones a 'Antena 3', el consejero explicó que han conocido la noticia del hallazgo del cadáver de esta nueva víctima mortal -la número 42- mientras se celebraba, este martes por la tarde, una reunión del comité de coordinación de los operativos que estaba "diseñando la estrategia de lo que queda de esta tarde y noche" de la jornada de este martes.

Por tanto, Sanz indicó que "se puede confirmar" que, tras completarse este martes la recuperación de tres cadáveres que continuaban en el interior del tren Alvia que se deslizó por un talud de cuatro metros, se localizó la cuarta víctima mortal en uno de los vagones, que eleva a 42 la cifra provisional de personas fallecidas en el marco de este siniestro.

El consejero precisó que ya se estaba "procediendo al levantamiento del cadáver" de esta nueva víctima mortal. Asimismo, y en declaraciones en 'Cuatro', señaló que "hay 43 denuncias de personas desaparecidas" que podrían coincidir así con el número total de fallecidos en este accidente, por lo que, de ser así, aún faltaría por localizarse un nuevo cadáver.

En todo caso, Sanz reconoció que la cifra de fallecidos no tiene "por qué coincidir" con la de denuncias de desaparecidos que hay actualmente. Desde la Junta apuntaron que prefieren "ser prudentes", si bien reconoció que en la administración andaluza se mueven "al menos con la perspectiva de que hay 43 denuncias de personas desaparecidas que deberían de coincidir inicialmente con las personas que finalmente vayamos a encontrar como víctimas fallecidas de esta catástrofe".

(Imagen: EFE)

