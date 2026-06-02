Ascienden a 21 los fallecidos en Ucrania en uno de los mayores ataques de Rusia en los últimos meses

"El enemigo ataca con misiles balísticos", advirtió el jefe de la Administración Militar de Kiev, Tymur Tkachenko.

Añadió que se teme que haya personas atrapadas bajo los escombros de los edificios alcanzados.

En Rusia, el centro de respuesta a emergencias del Krai de Krasnodar informó de un incendio en la refinería de petróleo de Ilsky tras un ataque con aviones no tripulados. Según el servicio de emergencia, no hubo víctimas.

El ataque provocó incendios cerca de una gasolinera, una obra en construcción y varios bloques de edificios, así como dos casas, aseguró Klitschko. También se han registrado apagones en toda la ciudad.

(Imagen: Servicios de Emergencias de Ucrania)

PURANOTICIA // BBC MUNDO