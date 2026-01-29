Asamblea de Venezuela aprueba la reforma de la ley de Hidrocarburos para facilitar la inversión extranjera en el sector petrolero

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves un nuevo proyecto de ley que allanará el camino para que más inversionistas privados participen en su industria petrolera.

Esta fue una de las demandas clave de Estados Unidos después de que capturara al presidente del país, Nicolás Maduro, en una operación militar el pasado 3 de enero en Caracas.

"Hemos logrado la aprobación por unanimidad de una reforma de la ley de Hidrocarburos que va a permitir hacer mucho más competitiva la contratación de empresas nacionales o extranjeras para la explotación de ese recurso que se encuentra en las más grandes reservas del planeta", dijo el presidente de la Asamblea de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez.

Se espera que la ley entre en vigor una vez que sea firmada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien respaldó los cambios.