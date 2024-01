Argentina vive intenso paro nacional en rechazo a las medidas económicas del Gobierno de Milei

Este miércoles al medio día, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general nacional en Argentina de 12 horas en rechazo a las medidas económicas y sociales del gobierno de Javier Milei, en el que buscarán marchar hasta el Congreso.

El movimiento fue respaldado por diferentes gremios y sindicatos, como transporte, bancarios, personal de salud y la administración pública, por lo que se espera que el normal funcionamiento de la ciudad se vea completamente alterado.

“Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente”, aseguró ante esto la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich en su cuenta de X (ex Twitter).

Además, Bullrich había advertido con anterioridad que realizarían la implementación del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad, con el que buscan evitar cortes y disturbios en la ciudad.

Bajo este contexto, grupos de manifestantes ya se encuentran llegando a los diversos puntos de acceso de Buenos Aires, específicamente hasta la entrada norte por la Panamericana y en puente Pueyrredón, desde donde reportan un amplio operativo policial, además de la presencia de Gendarmería nacional que limita el paso de los manifestantes.

“Estamos organizados, seremos 2500 personas en total. Queremos cruzar el puente. Iríamos en fila india, sin cortar ni un carril, pero no nos dejan. Ni caminar se puede en democracia. Está negociando con la policía nuestro dirigente a ver si nos dejan, pero la veo difícil”, detalló uno de los organizadores de la movilización en conversación con La Nación.

Mientras que, al salir de su hogar la mañana de este miércoles, Bullrich conversó con los medios de comunicación, donde señaló que “tenemos informes de que en la ciudad se está trabajando, en la provincia de Buenos Aires se está trabajando, los colectivos van con gente que va a trabajar”.

“Hay una gran cantidad de gente denunciando a más de 40 gremios que los apretaron para que se sumen al paro, que no los dejan entrar a las fábricas para trabajar, que los obligan a subir a los colectivos. Realmente, dan vergüenza, parece el país de la mafia”, aseguró la ministra de Seguridad, mientras los manifestantes siguen llegando en masa hasta la capital del otro lado de la cordillera.

