Argentina pide la extradición de chileno que importaba fentanilo y ketamina desde Paraguay

Un chileno es requerido por la justicia argentina, acusado de ser el presunto jefe de una organización transnacional que importaba fentanilo y ketamina desde Paraguay para comercializarse en Chile.

Se trataría del nacional Benjamín Villagra Valdebenito, quien está siendo requerido por la Corte Suprema, por solicitud de un tribunal de Formosa -región ubicada en la frontera con Paraguay- donde la autoridad trasandina incautó 498 frascos y 80 ampollas de fentanilo inyectable y casi 5 kilos de ketamina.

En Formosa también fue detenido, a mediados de año, el argentino Vicente Caballero, una pieza clave en la asociación criminal, según Informe Especial.

El chileno fue aprehendido el viernes 12 de diciembre en el centro de Santiago y puesto a disposición del Séptimo Juzgado de Garantía para el control de detención, según consigna 24 Horas.

El tribunal -a solicitud del Ministerio Público- amplió en cinco días la prisión preventiva para que se inicie el proceso de extradición en la Suprema.

Los paquetes que contenían la droga iban con destino a Mendoza, donde serían retirados por el argentino Néstor Reche y el chileno Marcelo Muñoz Salinas, para luego enviarlos a Santiago.

Las autoridades vecinas cambiaron la droga por sustancias aparentemente similares en peso y forma, para que fueran retiradas en las oficinas de una empresa de transporte de esa ciudad.

Fue en ese momento en que ambos fueron apresados y confesaron que Villagra Valdebenito los había contratado y provisionado dinero para la estadía en la ciudad vecina.

En la misma indagatoria también se descubrió que otros tres chilenos -Cristopher Urbina Olivares, Esteban Calvo Beltran y Javier Ortega Cáceres- enviaron dinero desde Chile para llevar adelante el negocio criminal.

El fentanilo líquido es un opiáceo cien veces más potente que la heroína. En 2024 se incautaron casi 2 mil ampollas en la región de Antofagasta. Hace una semana, en tanto, la Fiscalía de Ñuble incautó 200 unidades en una operación que detectó remedios robados.

La incautación de drogas mencionada es solo parte de una organización mayor, cuyo centro de operaciones se ubicaría en el lado paraguayo de la triple frontera, que incluye Brasil y Argentina.

A mediados de este año, el diario La Nación del país vecino reveló que el expresidente paraguayo Horacio Cartes -principal asesor del actual mandatario Santiago Peña- mantenía una “relación aceitada” con el empresario argentino Ariel García Fuso.

Este último está sindicado como responsable de la instalación de laboratorios clandestinos en la zona aludida.

García y Cartes son investigados en Argentina por la muerte de 87 personas en el caso llamado “fentanilo mortal”, cuya sustancia se utilizó en operaciones quirúrgicas.

De acuerdo con publicaciones de prensa trasandinas, fueron cerca de 300 mil ampollas infectadas con “bacterias ultrapotentes” que se distribuyeron en centros de salud de todo el país, fabricados por la empresa HLB Pharma Group y Ramallo.

Para tramitar el proceso de extradición, se designa un ministro instructor de la Suprema. Este último evalúa los antecedentes enviados por el país extranjero y -de ser concordantes-resuelve aprobar o rechazar la petición internacional.

Cualquiera sea la decisión, debe ser confirmada por la Segunda Sala (Penal) del máximo tribunal.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA