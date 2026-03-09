Arabia Saudita recorta producción de petróleo ante bloqueo de Ormuz y tensión en Oriente Próximo

Arabia Saudita habría comenzado a reducir la producción de petróleo en respuesta al problema de almacenamiento derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz, mientras que estaría desviando algunos suministros a través del paso del mar Rojo.

Los recortes de bombeo del mayor exportador de petróleo del mundo, de los que informa 'Bloomberg', siguen a los acometidos por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak ante el riesgo de saturación de las instalaciones de almacenamiento con el fin de evitar un cierre total de la producción.

Arabia Saudita produce alrededor de 10 millones de barriles diarios de petróleo, de los que exporta unos 7 millones al día. La empresa saudita Aramco habría estado desviando algunos de esos envíos de su ruta habitual de Ormuz hacia el mar Rojo, aunque el oleoducto que transporta esos volúmenes no tiene capacidad suficiente para reemplazar por completo los suministros de exportación.

La paralización en la práctica del flujo de crudo a través del estrecho de Ormuz en la segunda semana de conflicto en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, ha disparado el precio del petróleo este lunes por encima de los 100 dólares por barril.

En este sentido, Antoine Halff, cofundador y analista jefe de Kayrros, considera "absurdos" los cálculos que apuntan a que Arabia Saudí dispone todavía de entre dos y cuatro semanas antes de tener que empezar a frenar la producción.

"Kayrros estima que la capacidad de almacenamiento de crudo sobrante de Arabia Saudí actualmente no supera los cinco días de exportaciones (a los niveles de antes de la guerra)", apunta en una publicación en LinkedIn.

Si bien la capacidad de almacenamiento saudí sería más limitada de lo que se cree, destaca que el país no se ha visto visiblemente afectado por la guerra y su acumulación de reservas se habría mantenido sorprendentemente baja hasta ahora debido en parte a que Aramco pudo comenzar rápidamente a redirigir las exportaciones del Golfo hacia Occidente a través de un oleoducto ampliado y a que actuó con prontitud para reducir la producción y evitar saturar las instalaciones de almacenamiento.

"Con el tiempo, es probable que veamos cómo la producción saudí vuelve a aumentar, al menos hasta cierto punto, una vez que haya más petroleros en Yanbu para recoger el petróleo", apunta, aunque advierte de que la capacidad de carga del mar Rojo y la capacidad del oleoducto Este-Oeste "podrían no ser suficientes" para absorber todas las exportaciones que normalmente transitan por el Golfo, aunque probablemente puedan absorber hasta el 75%.

PURANOTICIA