Arabia Saudita reporta pérdida de 1,3 millones de barriles diarios tras ofensiva de Irán

Como consecuencia de las represalias tomadas por Irán frente a la ofensiva que desplegaron Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero, la capacidad total para producir crudo en Arabia Saudí experimentó una severa contracción. Según comunicaron las autoridades de la nación árabe, la merma alcanza la cifra de 1.300.000 barriles diarios de petróleo.

De acuerdo a lo consignado por la agencia estatal de noticias SPA, que citó a fuentes pertenecientes al Ministerio de Energía, el impacto se divide en distintas instalaciones. En la costa este del territorio, específicamente en la Provincia Oriental, la planta procesadora de Manifa registró una reducción de aproximadamente 300.000 barriles por día. Un desplome idéntico, de otros 300.000 barriles diarios, se reportó en el complejo petrolero de Jurais.

A estas cifras se suma el daño ocasionado a una estación de bombeo correspondiente al oleoducto Este-Oeste. Esta enorme tubería de 1.200 kilómetros de extensión, que cruza la península Arábiga para unir el campo petrolífero de Abqaiq (Provincia Oriental) con Yanbu, sufrió una pérdida aproximada de 700.000 barriles diarios en su volumen bombeado. Dicha infraestructura se constituye en el último tiempo como una de las principales vías de suministro a los mercados mundiales.

En este mismo contexto, los informantes del ministerio confirmaron la suspensión de operaciones en ciertas instalaciones energéticas catalogadas como "vitales" para el país. Estas áreas fueron blanco de "múltiples" ataques "recientes", cuya fecha exacta no fue precisada, pero a los que se les atribuye un saldo trágico de siete heridos y al menos una muerte. La víctima mortal era un ciudadano saudí empleado en el área de seguridad industrial de la Compañía Saudí de Energía, misma nacionalidad y condición de trabajadores que comparten las otras siete personas lesionadas.

El recrudecimiento de las hostilidades en la región golpeó a un amplio espectro del sector. El gobierno saudí detalló estragos en zonas de transporte, producción, petroquímicas, refinerías de gas y petróleo, además del propio sector eléctrico en la Provincia Oriental, la ciudad portuaria industrial de Yanbu y la capital, Riad. Asimismo, las agresiones alcanzaron refinerías definidas como "claves" por el Reino Saudí, entre las que destacan Samref en Yanbu, Ras Tanura, las instalaciones de Satorp en Jubail y la de Riad, generando un impacto directo sobre las exportaciones globales de productos refinados.

El panorama se agravó con la aparición de incendios registrados en las instalaciones de procesamiento de Juaymah. Este siniestro ha incidido negativamente sobre la capacidad del país para exportar líquidos de gas natural y gas licuado de petróleo.

Frente a la magnitud de las pérdidas en la capacidad de bombeo saudí, el Ministerio de Exteriores de Kuwait alzó la voz para emitir su "condena" y absoluto "repudio" utilizando los términos "más enérgicos". La diplomacia kuwaití se solidarizó con su país hermano frente a la "agresión iraní criminal que ha afectado a las instalaciones energéticas".

A través de un comunicado oficial, la cartera kuwaití enfatizó que estas agresiones constituyen "un ataque criminal flagrante y una violación escandalosa de todas las normas del Derecho Internacional, así como un peligroso escalamiento que se produce en el contexto de los intensos esfuerzos internacionales por la distensión, la reducción de tensiones y el restablecimiento de la estabilidad en la región".

PURANOTICIA