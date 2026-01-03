Aparece primera imagen de Maduro tras operación militar estadounidense en Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la tarde de este Sábado la primera imagen de Nicolás Maduro tras su detención por tropas estadounidenses en Venezuela, confirmando visualmente el resultado de la operación militar ejecutada en Caracas.

La imagen, difundida a través de las redes sociales del mandatario estadounidense, muestra a Maduro bajo custodia, pocas horas después de que la Casa Blanca confirmara oficialmente su captura durante una incursión de fuerzas especiales en territorio venezolano.

Según ha señalado el propio Trump, la operación fue seguida en tiempo real desde Washington y culminó sin víctimas fatales, aunque dejó varios heridos, en un despliegue que incluyó acciones aéreas y terrestres coordinadas.

La publicación de la fotografía ocurre en medio de una fuerte reacción internacional, mientras el Gobierno venezolano ha denunciado una “grave agresión militar”, exigiendo además pruebas inmediatas del estado de salud de Maduro y su esposa.

De acuerdo con información entregada por Trump, Nicolás Maduro se encuentra actualmente retenido en el buque de asalto USS Iwo Jima, en aguas del Caribe, mientras se evalúan los pasos legales y diplomáticos siguientes, en un hecho que marca un punto de inflexión histórico para Venezuela y la región.

