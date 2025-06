Andrónico Rodríguez, el joven candidato a presidente que emerge de la fracturada izquierda boliviana

En cada ocasión que puede, Rodríguez aclara que no le gusta que lo llamen de esa manera: "Me siento uno más de los cientos de jóvenes que se están formando en el país".

"Por más que no me tenga presente o ya no me quiera, hermano Evo, yo lo voy a tener siempre presente. Yo no seré malagradecido, desleal o traidor como dicen", dijo en una rueda de prensa.