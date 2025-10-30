Andrés de Inglaterra es despojado de su título de príncipe y le retiran todos sus honores reales

El Palacio de Buckingham anunció este jueves que se inició el proceso para quitarle el título nobiliario de príncipe a Andrés, hermano del rey, además de retirarle los beneficios, incluída la vivienda, que su estatus le confería.

En el comunicado con el que se hizo pública la decisión, el Palacio de Buckingham dijo que el rey Carlos "inició el proceso formal" para retirarle el título a su hermano, quien de ahora en adelante se conocerá como Andrés Mountbatten Windsor.

El anuncio es el último en una secuencia de eventos que se desencadenaron luego de la publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre, Nobody's Girl ("La chica de nadie").

La mujer, que se suicidó el pasado abril, fue una de las víctimas del fallecido financiero Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual a menores.

En sus memorias, Giuffre escribió que tuvo relaciones con Andrés en al menos tres ocasiones, siendo menor de edad y víctima de Epstein.